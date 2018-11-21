Представлено позашляховий універсал Ford Focus

Компанія Ford представила на європейському ринку позашляхові хетчбек і універсал Ford Active. Моделі отримали особливі налаштування підвіски, спеціальні режими роботи системи контролю тяги, розширений перелік обладнання й електронних систем безпеки.

Позашляхові версії хетчбека й універсала Focus можна впізнати по накладках з нефарбованого пластику на колісних арках, бамперах і порогах.

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Обидві моделі отримали задню незалежну підвіску, спеціальні пружини, амортизатори та стабілізатори поперечної стійкості. Для машин поміняли геометрію поворотних "кулаків" і збільшили дорожній просвіт: на 30 міліметрів спереду і 34 ззаду (до 164 і 168 міліметрів для універсала і 165 і 169 міліметрів для хетчбека).

Новий позашляховий Ford Focus

Новий позашляховий Ford Focus

Багажник універсала повинен вміщати велику клітку для собак, кажуть у Ford. Його максимальний об'єм – 1653 літри.

Селектор режимів руху Drive Mode отримав два нові профілі: Slippery не допускає надмірного пробуксування (для руху по поверхнях з низьким коефіцієнтом зчеплення на кшталт бруду, снігу та льоду), а також Trail, в якому на колеса подається більше тяги і стає менш агресивною робота антиблокувальної системи.

Новий позашляховий Ford Focus

Новий позашляховий Ford Focus

Гамма двигунів Ford Focus Active складається з бензинових і дизельних моторів EcoBoost і EcoBlue. Трициліндрові агрегати 1.0 (85, 100 і 125 сил) і 1.5 (150 і 182 сили) можуть вимикати один циліндр при малих навантаженнях. Дизелі об'ємом 1,5 і 2,0 видають 95, 125 і 150 кінських сил. Поєднуватися мотори можуть з шестиступінчастою механічною трансмісією або новим восьмидіапазонним "автоматом" з функцією адаптивного перемикання та поворотною "шайбою".

Новий позашляховий Ford Focus

Новий позашляховий Ford Focus

До оснащення Ford Focus Active увійде мультимедійний комплекс SYNC 3 з підтримкою Apple CarPlay, точкою доступу WiFi та можливістю управління голосом, аудіосистема B & O, бездротова зарядка. Серед електронних помічників: адаптивна головна оптика з функцією предикативного налаштування яскравості та форми світлового пучка, активний круїз-контроль з функцією повної зупинки та розпізнавання дорожніх знаків, а також система допомоги при активному маневруванні та функція компенсації паразитного силового підрулення.

Новий позашляховий Ford Focus

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