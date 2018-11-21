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У Volvo підготували загадкову новинку

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Можливо, смартфон стане ключем від нового Volvo - фото 1
Можливо, смартфон стане ключем від нового Volvo / Volvo-club.kz

Компанія Volvo розповсюдила тизер загадкової новинки, яку має намір представити на автосалоні в Лос-Анджелесі.

Судячи з фотографії і хештегу в описі, можна припустити, що шведи покажуть якусь технологію або сервіс, пов'язану з автономним управлінням.

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На розміщеній в Facebook фотографії показаний смартфон з написом "Це не телефон". Судячи з усього, те, що покаже Volvo перетворить його в щось більше. Наприклад, смартфон стане ключем, на якому буде зберігатися вся інформація про водія: його музичні уподобання, налаштування сидінь, керма та дзеркал, кліматичної установки і інформація про місця, де він найчастіше буває.

Крім того, за допомогою смартфона можна керувати автомобілем. Наприклад, це вже реалізовано в електрокарах Tesla, BMW 5-Series або Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Не виключено, що смартфон в поданні Volvo також може дати доступ до флоту безпілотників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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