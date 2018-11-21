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Audi показала перше фото електричного Q2 L e-tron

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Новинку від Audi представлять для китайського ринку - фото 1
Новинку від Audi представлять для китайського ринку / Audi MediaCenter

На заході, присвяченому святкуванню 30-ої річниці співпраці Audi і First Automotive Works (FAW), німецький виробник показав перше зображення електричного кросовера Q2 L e-tron.

Перша електрична модель Audi, створена спеціально для Китаю, вийде на місцевий ринок у наступному році – на рік раніше e-tron.

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Офіційної інформації про електричний кросовер немає, тому поки можна орієнтуватися лише на чутки. Так, за даними Indian Autos Blog, в основу моделі ляже платформа MQB.

На банері видно Audi Q2 L e-tron - фото 290279
На банері видно Audi Q2 L e-tron

На одній зарядці електрокар зможе проїжджати до 500 кілометрів. Зовнішність кросовера зроблять більш традиційною – знову ж таки, щоб врахувати вподобання місцевих покупців. За іншою версією, на фотографії – ескіз, а дизайн серійної версії Q2 L e-tron буде заснований на стилістиці старшого e-tron.

Q2 L e-tron стане частиною стратегії Audi з випуску "локалізованих" варіантів моделей, що враховують специфіку китайських клієнтів, а також запуску нових цифрових сервісів. Компанія стала першою, що запропонувала у Китаї спеціально розроблені 3D-карти та систему розпізнавання ієрогліфів.

У вересні Audi представила свій перший електрокар. Кросовер e-tron отримав силову установку з двома асинхронними електродвигунами (360 кінських сил і 561 Нм крутного моменту) і блоком батарей на 95 кіловат-годин.

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Джерело: motor
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