Audi показала перше фото електричного Q2 L e-tron

Новинку від Audi представлять для китайського ринку / Audi MediaCenter

На заході, присвяченому святкуванню 30-ої річниці співпраці Audi і First Automotive Works (FAW), німецький виробник показав перше зображення електричного кросовера Q2 L e-tron.

Перша електрична модель Audi, створена спеціально для Китаю, вийде на місцевий ринок у наступному році – на рік раніше e-tron.

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Офіційної інформації про електричний кросовер немає, тому поки можна орієнтуватися лише на чутки. Так, за даними Indian Autos Blog, в основу моделі ляже платформа MQB.

На банері видно Audi Q2 L e-tron

На одній зарядці електрокар зможе проїжджати до 500 кілометрів. Зовнішність кросовера зроблять більш традиційною – знову ж таки, щоб врахувати вподобання місцевих покупців. За іншою версією, на фотографії – ескіз, а дизайн серійної версії Q2 L e-tron буде заснований на стилістиці старшого e-tron.

Q2 L e-tron стане частиною стратегії Audi з випуску "локалізованих" варіантів моделей, що враховують специфіку китайських клієнтів, а також запуску нових цифрових сервісів. Компанія стала першою, що запропонувала у Китаї спеціально розроблені 3D-карти та систему розпізнавання ієрогліфів.

У вересні Audi представила свій перший електрокар. Кросовер e-tron отримав силову установку з двома асинхронними електродвигунами (360 кінських сил і 561 Нм крутного моменту) і блоком батарей на 95 кіловат-годин.

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