Компанія Facebook представила новий логотип у кількох кольорах

Facebook представила новий логотип корпорації, який об'єднує саму соцмережу, мобільний додаток, а також дочірні компанії WhatsApp і Instagram. Він представлений в трьох кольорах.

Як відзначають представники Facebook, новий логотип вкрай ясний і лаконічний. Мета ребрендингу – відокремити бренд від соцмережі, яка стала лише одним з продуктів. Крім перерахованих компаній, Facebook включає сервіси Oculus, Workplace, Portal і Calibra.

І ще: У Facebook і Instagram заборонили використовувати емодзі в сексуальному контексті

У найближчі тижні ребрендинг чекає і сайт компанії. Влітку стало відомо, що Facebook змінила назви своїх "дочок" Instagram і WhatsApp – додатки стали називатися "Instagram від Facebook" і "WhatsApp від Facebook.

Читайте також: Facebook News: як працює нова вкладка новин (відео)