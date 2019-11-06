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Компанія Facebook представила новий логотип у кількох кольорах

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Facebook представила новий логотип - фото 1
Facebook представила новий логотип / fbnewsroomus.files.wordpress

Facebook представила новий логотип корпорації, який об'єднує саму соцмережу, мобільний додаток, а також дочірні компанії WhatsApp і Instagram. Він представлений в трьох кольорах.

Як відзначають представники Facebook, новий логотип вкрай ясний і лаконічний. Мета ребрендингу – відокремити бренд від соцмережі, яка стала лише одним з продуктів. Крім перерахованих компаній, Facebook включає сервіси Oculus, Workplace, Portal і Calibra.

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У найближчі тижні ребрендинг чекає і сайт компанії. Влітку стало відомо, що Facebook змінила назви своїх "дочок" Instagram і WhatsApp – додатки стали називатися "Instagram від Facebook" і "WhatsApp від Facebook.

Facebook Wordmark

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Джерело: fbnewsroomus.files.wordpress
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