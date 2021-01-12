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Представлено планшет Microsoft Surface Pro 7+: чим особлива новинка

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Surface Pro 7 + – планшет для бізнес-клієнтів - фото 1
Surface Pro 7 + – планшет для бізнес-клієнтів

Компанія Microsoft випустила новий планшет бізнес-класу Surface Pro 7 +. Пристрій одержав можливість заміни SSD і додаткові функції безпеки, а також чипи Intel 11-го покоління. Завдяки такому апгрейду новинка, як запевняють вендори, стала більш ніж у 2 рази швидшою за свого попередника.

Одним з ключових нововведень при розробці гаджета стало рішення зі знімним SSD. Просте виймання накопичувача, який кріпиться на одному гвинті Torx T3, дасть можливість користувачам надійно зберігати конфіденційну інформацію окремо від пристрою, а фахівцям полегшить обслуговування та заміну диска.

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Залежно від модифікації, Surface Pro 7 + отримав процесор Intel Core i3, Core i5 або i7 11-го покоління. Старша модель також отримала підтримку LTE, чип eSIM і активну систему охолодження. Крім того, моделі на базі Core i5 і i7 оснащуються вбудованою графікою Intel Iris Xe. Заявлений час автономної роботи пристрою складає до 15 годин, а до 80% вбудований акумулятор заряджається менш ніж за годину.

Хоча Microsoft Surface Pro 7 + позиціюється як пристрій для бізнес-клієнтів, його можна придбати у фірмовому інтернет-магазині за ціною $ 899 за базову модель з процесором Intel Core i3, 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Вартість планшета з модемом LTE стартує з позначки $ 1 149, а топова версія оновленої лінійки з 32 ГБ оперативки, накопичувачем на 1 ТБ і чипом Core i7 обійдеться покупцям у шалені $ 2799.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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