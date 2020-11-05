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Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун

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Nissan Navara отримав свіжий дизайн - фото 1
Nissan Navara отримав свіжий дизайн

Компанія Nissan представила оновлений Nissan Navara для Таїланду й інших азійських країн. Модель отримала новий дизайн, а також сучасний 2,3-літровий дизель з подвійним наддувом. У продаж пікап надійде до кінця 2020 року.

Пікап Nissan NP300 Navara встав на конвеєр таїландського заводу в Самутпракане шість років тому – і відтоді його зовнішність залишалася незмінною. Тепер же модель увідповіднили з рештою лінійки бренду: Navara отримав велику радіаторну решітку з масивною рамкою у стилі американського Titan, повністю світлодіодні фари та нові задні ліхтарі.

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З оновленням у Navara з'явилася "позашляхова" версія Pro-4X, яку можна відрізнити від звичайного пікапа завдяки накладкам на колісних арках, контрастним елементам екстер'єру й інтер'єру, а також 17-дюймовим дискам.

Головним нововведенням став сучасний дизельний мотор 2.3 dCi з двома турбокомпресорами, який прийшов на зміну застарілому 2,5-літровому агрегату. Для азійських ринків він став новинкою, хоча на європейський і австралійський Navara цей двигун вже встановлюється. 2,3-літровий дизель доступний у двох варіантах форсування: 163 або 190 кінських сил. Трансмісія – шестиступінчаста "механіка" або семиступінчастий "автомат", привід – задній або жорстко під'єднуваний повний.

Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433687
Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433688
Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433685
Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433690

Серед інших змін – посилена задня підвіска та покращена шумоізоляція. Крім того, оновлений Navara став маневренішим на низьких швидкостях завдяки доопрацьованій рульовій рейці. Вантажопідйомність збільшилася до 1,2 тонни.

Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433692
Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433693
Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433684

У салоні зміни не настільки помітні. На приладовій панелі з'явився кольоровий дисплей діагоналлю сім дюймів, а восьмидюймовий екран мультимедійної системи, яка підтримує Apple CarPlay та Android Auto, що перекочував з європейської версії моделі. У список доступного обладнання увійшли система автоматичного гальмування, система утримання в смузі та система кругового огляду.

Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433695
Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433694
Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433682
Представлено пікап Nissan Navara: оновлений дизайн і ще потужніший двигун - фото 433686

У Таїланді, де налагоджено виробництво Nissan Navara, продажі стартують вже в грудні цього року. Слідом новинка з'явиться і в інших країнах Азії, куди поставлятиметься з заводів в ПАР і Мексиці.

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Джерело: Nissan News
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