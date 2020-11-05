Ford може відкликати майже 400 тисяч позашляховиків Explorer: у них розвалюється підвіска

Компанія Ford терміново відкликає 350 тисяч позашляховиків Explorer у США і ще 25,2 тисячі у Канаді через проблеми із задньою підвіскою. Один із важелів може зламатися під час руху. Цей дефект вже став причиною понад десятка ДТП.

Під відкликання потрапили автомобілі, що зійшли з конвеєра заводу в Чикаго у період з 4 вересня 2012 року до 25 січня 2017 року, уточнює Autoblog. Офіційним дилерам Ford доручили перевірити підвіску Explorer, і, за необхідності, замінити потенційно несправні деталі.

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Поки відомо про 13 аварій і 6 постраждалих через виявлений дефект.

Проблеми з підвіскою Ford Explorer виникають уже не вперше. Торік у ремонт направили 1,2 мільйона позашляховиків 2010-2017 років випуску.



Під відклична кампанію потрапляють автомобілі, які зійшли з конвеєра з 2012 по 2017 роки

Крім того, Explorer звинувачували в отруєнні вихлопними газами. Весною 2019 року в адресу Ford надійшло 50 судових позовів, а поліцейські департаменти США, які використовують "Експлорери" для патрулювання, заявили, що у їх співробітників теж зафіксовані ознаки отруєння окисом вуглецю.

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