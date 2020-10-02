Представлено перший у світі седан класу люкс, який їздить на водні

Компанія Hydrogen Motive Company (HMC), заснована французьким гонщиком Олів'є Ломбардом, поставила собі за мету стати європейським лідером в області водневих технологій. А допоможе їй у цьому седан Hopium Machina.

Автомобіль називають першим у світі представником класу люкс з силовою установкою на паливних елементах.

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У дебютному ролику HMC продемонстрована чотирьохдверка з химерною оптикою, вентиляційними гратами спереду та ззаду, роздутими колісними арками та стрімким профілем. За словами Ломбарда, Machina – справжній технологічний прорив. Правда, те ж саме можна сказати і про водневий суперкар Hyperion XP-1.

Інформації про силову установку немає, крім потужності – 500 кінських сил. Запас ходу седана – 1000 кілометрів. Обіцяні сучасні "системи комунікації, безпеки й ергономіки", плюс інтер'єр з унікальним дизайном.

Перший прототип обіцяють показати протягом року; серійне виробництво планують розпочати до 2026 року. Збірку Machina налагодять у Франції, а продавати водневу чотирьохдверку хочуть в Китаї, Європі, Японії, Південної Кореї та США.

У творців суперкара Hyperion XP-1 мета не менш амбітна. Купе хочуть запустити в серію вже у 2022 році. Збирати машини будуть в США. Запланований тираж – 300 примірників.

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