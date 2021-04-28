Представлено перший шикарний електромобіль з Лівану

У Бейруті, столиці Лівану, відбулася прем'єра електрокара Quds Rise, повністю сконструйованого всередині країни. На ринок машина вийде протягом року і буде коштувати понад 30 000 доларів.

Розробкою електричної дводверки Quds Rise займалася фірма EV Electra, заснована чотири роки тому палестинським бізнесменом. Про це пише gulfnews.

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Довгостроковий план компанії – вийти на міжнародні ринки і конкурувати з електромобілями і гібридами світових виробників. І зробити перші кроки в цьому напрямку допоможе спорткар Rise з сумнівними пропорціями і характеристиками. Його приводить в рух один задній електромотор (160 сил), який живиться від тягової батареї на 50 кіловат-годин. При масі 1100 кілограмів з місця до сотні ліванський електрокар розганяється за п'ять секунд і проїжджає на одній зарядці до 450 кілометрів.

Виробництво електрокарів буде налагоджено в Лівані до кінця року. На ринок купе Quds Rise вийде протягом року, а коштувати машина буде близько 30 тисяч доларів. Тим часом продажі автомобілів в Лівані встановлюють антирекорди. За перші два місяці вони впали на 97 відсотків, до 62 машин.

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