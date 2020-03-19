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Представлено перше у світі авто з "тату": вражаючі фото
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Компанія Lexus і відомий лондонський тату-майстер Клаудія Де Сабі презентували перший у світі татуйований автомобіль. На кузов кросовера UX нанесли традиційний для Японії малюнок у вигляді Парчевих коропів.
Пів року пішли тільки на опрацювання деталей, ескізи і штрих сухозлітним золотом. Після підготовчих робіт майстер за допомогою спеціального свердла почала наносити основний візерунок.
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Після цього Клаудія Де Сабі вручну розфарбувала авто, а потім зверху все покрила безбарвним лаком. На кросовері намалювали декоративних Парчевих коропів, які в Японії символізують удачу і наполегливість в досягненні задуманого.
Lexus UX не призначений для продажу. Однак в компанії заявили, що оцінюють унікальне "татуйоване" авто у 120 тисяч фунтів стерлінгів.
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