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Представлено перше у світі авто з "тату": вражаючі фото

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Татуйований Lexus UX - фото 1
Татуйований Lexus UX / autoblog

Компанія Lexus і відомий лондонський тату-майстер Клаудія Де Сабі презентували перший у світі татуйований автомобіль. На кузов кросовера UX нанесли традиційний для Японії малюнок у вигляді Парчевих коропів.

Пів року пішли тільки на опрацювання деталей, ескізи і штрих сухозлітним золотом. Після підготовчих робіт майстер за допомогою спеціального свердла почала наносити основний візерунок.

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Після цього Клаудія Де Сабі вручну розфарбувала авто, а потім зверху все покрила безбарвним лаком. На кросовері намалювали декоративних Парчевих коропів, які в Японії символізують удачу і наполегливість в досягненні задуманого.

Lexus UX не призначений для продажу. Однак в компанії заявили, що оцінюють унікальне "татуйоване" авто у 120 тисяч фунтів стерлінгів.

Представлено перше у світі авто з 'тату': вражаючі фото - фото 393052

Представлено перше у світі авто з 'тату': вражаючі фото - фото 393053

Представлено перше у світі авто з 'тату': вражаючі фото - фото 393054

Представлено перше у світі авто з 'тату': вражаючі фото - фото 393055

Представлено перше у світі авто з 'тату': вражаючі фото - фото 393056

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Джерело: autoblog
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