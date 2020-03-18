Ford Ranger став пікапом номер 1 серед українських автолюбителів

За перші два місяці 2020 року пікап Ford Ranger піднявся на верхню сходинку з часткою ринку у 37,2%, що на 15,38% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє прес-служба виробника.

Ford Ranger єдине авто у своєму класі, яке пропонує споживачам 10-ступінчастий "автомат" і багато корисних опцій, які доступні в авто пасажирського сегмента.

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Зокрема, у пікапа є адаптивний круїз-контроль, системи утримання авто в смузі і розпізнавання дорожніх знаків, а також багато інших систем. Пікап здатний подолати брід завглибшки до 800 мм, а кліренс 237 мм допоможе на бездоріжжі. Залежно від версії, вантажопідйомність може досягати 1197 кг.

Ford Ranger доступний в Україні в декількох комплектаціях – XL, XL+, XLT, Limited і Wildtrak. Покупці зможуть вибрати механічну 6-ступінчасту або 10-ступінчасту автоматичну КП і два варіанти кабіни – подвійну або подовжену.

Ціна моделі стартує від 806 200 гривень.

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