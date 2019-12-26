Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Представлено OPPO Reno3 5G: перший смартфон на MediaTek Dimensity 1000L

  • 17
OPPO Reno3 5G потішить своєю ціною та характеристиками - фото 1
OPPO Reno3 5G потішить своєю ціною та характеристиками

Компанія OPPO представила новий смартфон Reno3 5G, який став першим у світі комерційним пристроєм на базі процесора MediaTek Dimensity 1000L. Крім нового чипа, новинка отримала суттєвий обсяг оперативки, просунуту камеру з широким набором оптики і пристойний акумулятором з функцією швидкої зарядки.

Апарат отримав 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, співвідношенням сторін 20: 9, вбудованим сканером відбитків пальців і невеликою "краплею" для 32-мегапіксельної фронталки.

Варте уваги: Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум

У OPPO Reno3 5G вперше використовується MediaTek Dimensity 1000L - фото 376426
У OPPO Reno3 5G вперше використовується MediaTek Dimensity 1000L

"Серцем" пристрою став восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 1000L за підтримки графічного чіпа Mali-G77 MC9. Смартфон підтримує роботу у двох діапазонах 5G-мереж (SA / NSA) із заявленою швидкістю завантаження 4,7 Гбіт/с і поставляється з новою фірмовою оболонкою ColorOS 7 на базі ОС Android 10.

Залежно від конфігурації, обсяг оперативної пам'яті новинки становить 8 ГБ або 12 ГБ, вбудованої – 128 ГБ. На тильній стороні пристрою розмістилися чотири датчики основної камери з роздільною здатністю 64, 8, 2 і 2 Мп. Обсяг вбудованого акумулятора OPPO Reno3 5G становить 4025 мАг. Заявлена ​​підтримка технології швидкої зарядки VOOC 4.0 з максимальною потужністю зарядного пристрою до 30 Вт.

OPPO Reno3 5G отримав чотири датчики основної камери - фото 376425
OPPO Reno3 5G отримав чотири датчики основної камери

Технічні характеристики OPPO Reno3 5G:

  • Дисплей: AMOLED, 6,4", 2400х1080, 20: 9
  • Чипсет: MediaTek Dimensity 1000L, Mali-G77 MC9 GPU
  • Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ
  • Вбудована пам'ять: 128 ГБ
  • Основна камера: 64 Мп + 8 Мп (f / 2.2, кут огляду 116 °) + 2 Мп (макрооб'єктив) + 2 Мп (f / 2.4)
  • Фронтальна камера: 32 Мп
  • Акумулятор: 4025 мАг, швидка зарядка потужністю 30 Вт
  • Безпека: сканер відбитків пальців під дисплеєм
  • Зв'язок: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, Beidou
  • ОС: Android 10 + ColorOS 7
  • Габарити: 160,3 х 74,3 х 7,96 мм
  • Вага: 181 грам

OPPO Reno3 5G у чорному, білому, блакитному і бірюзовому корпусах надійде в продаж до кінця поточного року за ціною $ 485 за версію 8/128 ГБ. Вартість конфігурації 12/128 ГБ складе $ 528.

Читайте також: Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року

Джерело: fonearena
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
  • 23 грудня, 18:36
  • 791
Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
  • Вчора, 17:21
  • 1196
Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 15:04
  • 753
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони