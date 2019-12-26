Представлено OPPO Reno3 5G: перший смартфон на MediaTek Dimensity 1000L

Компанія OPPO представила новий смартфон Reno3 5G, який став першим у світі комерційним пристроєм на базі процесора MediaTek Dimensity 1000L. Крім нового чипа, новинка отримала суттєвий обсяг оперативки, просунуту камеру з широким набором оптики і пристойний акумулятором з функцією швидкої зарядки.

Апарат отримав 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, співвідношенням сторін 20: 9, вбудованим сканером відбитків пальців і невеликою "краплею" для 32-мегапіксельної фронталки.

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У OPPO Reno3 5G вперше використовується MediaTek Dimensity 1000L

"Серцем" пристрою став восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 1000L за підтримки графічного чіпа Mali-G77 MC9. Смартфон підтримує роботу у двох діапазонах 5G-мереж (SA / NSA) із заявленою швидкістю завантаження 4,7 Гбіт/с і поставляється з новою фірмовою оболонкою ColorOS 7 на базі ОС Android 10.

Залежно від конфігурації, обсяг оперативної пам'яті новинки становить 8 ГБ або 12 ГБ, вбудованої – 128 ГБ. На тильній стороні пристрою розмістилися чотири датчики основної камери з роздільною здатністю 64, 8, 2 і 2 Мп. Обсяг вбудованого акумулятора OPPO Reno3 5G становить 4025 мАг. Заявлена ​​підтримка технології швидкої зарядки VOOC 4.0 з максимальною потужністю зарядного пристрою до 30 Вт.

OPPO Reno3 5G отримав чотири датчики основної камери

Технічні характеристики OPPO Reno3 5G:

Дисплей: AMOLED, 6,4", 2400х1080, 20: 9

Чипсет: MediaTek Dimensity 1000L, Mali-G77 MC9 GPU

Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ

Вбудована пам'ять: 128 ГБ

Основна камера: 64 Мп + 8 Мп (f / 2.2, кут огляду 116 °) + 2 Мп (макрооб'єктив) + 2 Мп (f / 2.4)

Фронтальна камера: 32 Мп

Акумулятор: 4025 мАг, швидка зарядка потужністю 30 Вт

Безпека: сканер відбитків пальців під дисплеєм

Зв'язок: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, Beidou

ОС: Android 10 + ColorOS 7

Габарити: 160,3 х 74,3 х 7,96 мм

Вага: 181 грам

OPPO Reno3 5G у чорному, білому, блакитному і бірюзовому корпусах надійде в продаж до кінця поточного року за ціною $ 485 за версію 8/128 ГБ. Вартість конфігурації 12/128 ГБ складе $ 528.

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