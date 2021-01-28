Представлено оновлену Tesla Model S: 1034 кінські сили й 840 кілометрів автономного ходу

Електрокар Tesla Model S уперше серйозно оновився з моменту появи моделі на ринку у 2012 році. Комплексна модернізація принесла дещо змінений екстер'єр, повністю перероблений салон і нову 1034-сильну версію з приставкою Plaid.

Такий седан розганяється з місця до 100 кілометрів на годину всього за 2,1 секунди, а запас ходу складає 840 кілометрів.

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Оновлену Tesla Model S можна зовні відрізнити від дорестайлінгової за новими бамперами, які втратили протитуманки, відсутності хромованих молдингів – їх замінили на темні декоративні деталі, а також завдяки іншому дизайну дисків.

Зате салон електрокара виглядає революційно: у Tesla вирішили позбутися від стандартного керма, встановивши замість нього штурвал – нестандартне рішення для серійного автомобіля. Однак поки подробиці про доопрацювання рульового механізму в компанії не розкривають.

Серед інших змін в інтер'єрі – портретний планшет замінили на новий 17-дюймовий з роздільною здатністю 2200х1300, який розташований горизонтально. Ще один екран діагоналлю 12,3 дюйма встановлений перед водієм, на нього виводяться дані з приладів. У ніші під центральною консоллю з'явилися дві бездротові зарядки для смартфонів і роз'єми USB-C.

Салон став просторішим завдяки використанню нових сидінь другого ряду. Крім того, для пасажирів, що сидять ззаду, тепер передбачено восьмидюймовий сенсорний дисплей. У списку оснащення вказані трихзонний клімат-контроль і вентиляція передніх крісел.

Зміни торкнулися й лінійки силових установок. Базовий Model S Long Range отримав двомоторну систему та повний привід, потужність збільшилася з 564 до 679 кінських сил, а розгін з місця до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) скоротився з 3,7 до 3,1 секунди. На одній зарядці такий Model S проїжджає 663 кілометрів замість колишніх 647 кілометрів (місткість батареї при цьому не змінилася і становить 100 кіловат-годин). Ціни на Model S Long Range починаються від 80 тисяч доларів.

На зміну версії Performance прийшов тримоторний Model S Plaid з піковою потужністю +1034 кінські сили. На розгін до 97 кілометрів на годину такому електрокару потрібно всього 1,99 секунди проти 2,3 секунди у Performance, а першу "сотню" він набирає приблизно за 2,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 322 кілометри на годину, а заявлений запас ходу досягає 628 кілометрів. Model S Plaid оцінили у 120 тисяч доларів.

До кінця року на ринку з'явиться ще просунутіший варіант Tesla Model S Plaid + з новою батареєю, запас ходу якого збільшиться до 840 кілометрів. Tesla вже приймає замовлення на Model S Plaid +, її вартість становить 140 тисяч доларів.

Одночасно з Model S оновився і кросовер Model X, який отримав все той же набір доробок, включаючи штурвал. 679-сильний Model X Long Range проїжджає без підзарядки 579 кілометрів і коштує 90 тисяч доларів, а тримоторний Model X Plaid (1034 сил) з запасом ходу 547 кілометрів і розгоном до 97 кілометрів на годину за 2,5 секунди коштує 120 тисяч доларів. Що ж стосується модифікації Plaid +, то про неї в Tesla поки не розповіли.

Оновлена ​​Tesla Model S встане на конвеєр до кінця зими, а виробництво Model X почнеться трохи пізніше.

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