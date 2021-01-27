Hyundai розкрив нові деталі про електрокросовер Ioniq 5

Компанія Hyundai продовжує підігрівати інтерес до дебюту нового електрокара Ioniq 5, який повинен відбутися у найближчі кілька тижнів. Цього разу в короткому відеоролику корейці продемонстрували передню світлодіодну оптику та незвичайні задні ліхтарі.

У 43-секундному ролику, знятому в жанрі екшн, демонструються динамічні сцени погоні за участю іншої моделі Hyundai – нової Sonata. На початку відео в неонових вогнях на кілька миттєвостей у кадрі з'являються задні ліхтарі пористого дизайну, а в самому кінці глядач може побачити квадратну світлодіодну передню оптику майбутнього електрокросовера, яка супроводжується фразою "Світ готовий до Ioniq 5".

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Ioniq 5 стане першим електромобілем Hyundai, побудованим на архітектурі E-GMP (Electric-Global Modular Platform). 4635-міліметровий електрокросовер отримав дизайн у стилі концепт-кара Hyundai 45. Очікується, що нова модель буде доступна з батареєю на 58 кіловат-години, а також з 73-кіловатним акумулятором. Запас ходу на одному заряді складе від 354 до 450 кілометрів.

Прем'єра Ioniq 5 повинна відбутися у середині лютого 2021 року. У продажу електрокросовер з'явиться спочатку в Європі, а потім у Південній Кореї. На американський ринок нова модель прийде не раніше літа нинішнього року. Чи варто очікувати появи електрокара в Україні, поки невідомо.

У середині січня компанія Hyundai показала перші фотографії серійного електромобіля Ioniq 5. Судячи з ескізів, електрокросовер отримав капот у всю ширину кузова, а також 20-дюймові колісні диски.

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