Представлено оновлений електрокросовер Hyundai Kona: він отримав "розумну" зарядку

Через два місяці після прем'єри рестайлінгового кросовера Kona з ДВЗ компанія Hyundai оновила його електричну версію. Моделі освіжили зовнішність та додали нове оснащення: велику приладову панель, покращену мультимедійну систему й можливість планувати час зарядки.

Передок Kona тепер оформлений мінімалістичніше: з рестайлінгом зникли перекладина, яка з'єднувала оптику, і сітчастий малюнок по центру. Кросовер підріс у довжину на 25 міліметрів й отримав світлодіодні ходові вогні, витягнуті повітроводи та нові ліхтарі. Колісні арки тепер пофарбовані у колір кузова, для якого приготували дев'ять нових відтінків. За доплату можна замовити чорний або білий дах.

Це цікаво: ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів

Оновлення можна побачити й у салоні: Kona Electric отримав 10,25-дюймову приладову панель замість колишньої 7-дюймової та "мультімедійку" з тачскріном того ж розміру. Система оснащена функціями Apple CarPlay й Android Auto, підтримують бездротове під'єднання смартфонів.

Також з'явилася "розумна" зарядка, якою можна керувати через додаток BlueLink: він дозволяє стежити за станом акумулятора, а також планувати час початку та завершення зарядки. Крім цього, навігатор Kona тепер показує дані про трафік на основі інформації, що зберігається на хмарному сервері, точніше планує маршрути й показує найближчі вільні парковки і їх вартість.

Технічні характеристики Kona Electric оновлення не торкнулося. У "базі" кросовер як і раніше доступний з електромотором, що видає 136 кінських сил, і акумулятором на 39,2 кіловат-години, що дозволяє подолати 305 кілометрів без підзарядки по циклу WLTP. Топовий варіант пропонується з 204-сильним мотором і батареєю місткістю 64 кіловат-години, що забезпечує 484 кілометрів ходу. На зарядку батареї з 10 до 80 відсотків за допомогою 100-кіловатного пристрої піде 47 хвилин.

На розгін з місця до "сотні" базова Kona витрачає 9,9 секунди замість колишніх 9,3, а потужніша – 7,9 секунди. Максимальна швидкість становить 155 і 167 кілометрів на годину відповідно.

Hyundai Kona Electric вийшов на ринок у 2018 році. Відтоді корейській марці вдалося продати понад 120 000 екземплярів електрокара, 53 000 з яких були реалізовані в Європі.

Читайте також: Капсула часу: дивіться, як заводиться мопед Карпати, що 30 років простояв без діла