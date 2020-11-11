На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлено оновлений електрокросовер Hyundai Kona: він отримав "розумну" зарядку
-
- 16
Через два місяці після прем'єри рестайлінгового кросовера Kona з ДВЗ компанія Hyundai оновила його електричну версію. Моделі освіжили зовнішність та додали нове оснащення: велику приладову панель, покращену мультимедійну систему й можливість планувати час зарядки.
Передок Kona тепер оформлений мінімалістичніше: з рестайлінгом зникли перекладина, яка з'єднувала оптику, і сітчастий малюнок по центру. Кросовер підріс у довжину на 25 міліметрів й отримав світлодіодні ходові вогні, витягнуті повітроводи та нові ліхтарі. Колісні арки тепер пофарбовані у колір кузова, для якого приготували дев'ять нових відтінків. За доплату можна замовити чорний або білий дах.
Це цікаво: ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів
Оновлення можна побачити й у салоні: Kona Electric отримав 10,25-дюймову приладову панель замість колишньої 7-дюймової та "мультімедійку" з тачскріном того ж розміру. Система оснащена функціями Apple CarPlay й Android Auto, підтримують бездротове під'єднання смартфонів.
Також з'явилася "розумна" зарядка, якою можна керувати через додаток BlueLink: він дозволяє стежити за станом акумулятора, а також планувати час початку та завершення зарядки. Крім цього, навігатор Kona тепер показує дані про трафік на основі інформації, що зберігається на хмарному сервері, точніше планує маршрути й показує найближчі вільні парковки і їх вартість.
Технічні характеристики Kona Electric оновлення не торкнулося. У "базі" кросовер як і раніше доступний з електромотором, що видає 136 кінських сил, і акумулятором на 39,2 кіловат-години, що дозволяє подолати 305 кілометрів без підзарядки по циклу WLTP. Топовий варіант пропонується з 204-сильним мотором і батареєю місткістю 64 кіловат-години, що забезпечує 484 кілометрів ходу. На зарядку батареї з 10 до 80 відсотків за допомогою 100-кіловатного пристрої піде 47 хвилин.
На розгін з місця до "сотні" базова Kona витрачає 9,9 секунди замість колишніх 9,3, а потужніша – 7,9 секунди. Максимальна швидкість становить 155 і 167 кілометрів на годину відповідно.
Hyundai Kona Electric вийшов на ринок у 2018 році. Відтоді корейській марці вдалося продати понад 120 000 екземплярів електрокара, 53 000 з яких були реалізовані в Європі.
Читайте також: Капсула часу: дивіться, як заводиться мопед Карпати, що 30 років простояв без діла
-
20:04Скільки потрібно працювати українцеві, щоб купити новий iPhone 12: інфографіка
-
19:55Занадто красива: дівчину заблокували у Tinder через звабливі знімки
-
19:41Відомо, хто може замінити Джонні Деппа в третій частині Фантастичних звірів
-
19:29Американець побудував у себе на задньому дворі копію диснеївських американських гірок
-
19:14Арсенал повернув динозавра-талісмана на поле: без нього команда двічі програла вдома
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:50Google назвав популярні туристичні місця в Україні: куди їздили мандрівники на карантині
-
18:435 порад з харчування бодібілдерів, які допоможуть підтримувати ідеальне тіло
-
18:28Дизайнери придумали светр з веганської вовни
-
18:12Гороскоп на 12 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:59Німецькі фахівці назвали найнадійніші і ненадійні автомобілі
-
17:42Apple назвала додатки, доступні для нових Mac на фірмовому процесорі M1
-
17:27Новий спокусливий тренд підкорює мережу: зірки публікують відверті фото у червоній білизні
-
17:12Син Вілла Сміта записав саундтрек до гри Spider-Man: Miles Morales
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:58Кліп Біллі Айліш Bad Guy набрав понад мільярд переглядів на YouTube
-
16:43Представлено оновлений електрокросовер Hyundai Kona: він отримав "розумну" зарядку
-
16:26Майлі Сайрус шокувала мережу голим фото в труні (18+)
-
16:13У мережі показали постер десятого сезону Американської історії жахів
-
16:11В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
-
15:57Не коронавірусом єдиним: чому не можна використовувати одну маску багато разів
-
15:42Експерти назвали головні недоліки нових MacBook, які отримали процесор M1
-
15:25Іспанський гольфіст шокуючим ударом потрапив в лунку, пустивши м'яч по воді: відеофакт
-
15:13Співачка Мята підтримала білорусів, виконавши пронизливу народну пісню
-
14:53В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження
-
18:50Google назвав популярні туристичні місця в Україні: куди їздили мандрівники на карантині
-
16:11В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
-
14:53В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження
-
12:30ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада
-
07:30ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів
- 10 листопада
-
21:44Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші
-
20:15ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
18:00ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді
-
14:12Коли кіт зламався: кумедні фото тварин, від яких важко втримати сміх
-
11:20Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 листопада
-
07:20Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень
- 09 листопада
-
20:20Секс-експертка розповіла, чому жінки перестають спати зі своїми партнерами (18+)
-
17:30Зеленський заразився COVID-19: що відомо про стан президента
-
17:22Вистачить надовго: ТОП-5 автономних смартфонів на ринку
-
14:15Нові серіали листопада 2020: що подивитись цього місяця
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:45Карантин вихідного дня: Степанов офіційно анонсував нові обмеження в Україні – що закриють
-
10:18Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 листопада
-
07:5810 справ, які варто зробити до 10 ранку
- 08 листопада
-
21:55Всеукраїнський диктант 2020: коли і де слухати ювілейний Радіодиктант національної єдності
-
18:50Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)
-
16:21У Львові відкрився супермаркет у стилі GTA: San Andreas: атмосферні фото