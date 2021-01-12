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Представлено OnePlus Band: фітнес-браслет, який може заткнути за пояс Mi Band 5

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OnePlus Band працює до 14 днів на одному заряді - фото 1
OnePlus Band працює до 14 днів на одному заряді

Компанія OnePlus представила свій перший фітнес-браслет OnePlus Band. За аналогією з рішеннями від конкурентів він здатний відстежувати фізичну активність, повідомляти про вхідні дзвінки та повідомлення. Все це з урахуванням непоганої автономності та за відносно доступною ціною.

OnePlus Band виконаний у класичному для подібного типу гаджетів дизайні з основною капсулою та змінними ремінцями. Трекер оснащений 1,1-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 294х126 пікселів.

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Він вміє показувати час, повідомлення та дзвінки, керувати відтворенням музики та камерою на смартфоні, відстежувати пульс і рівень кисню в крові, виконувати моніторинг сну і нагадувати про необхідність відпочити.

Є підтримка 13 спортивних режимів, включаючи біг на вулиці й у приміщенні, їзду на велосипеді, йогу, плавання і так далі. До слова, пристрій захищений за стандартом IP68 і витримує занурення на глибину до 50 метрів.

Заявлений час автономної роботи від акумулятора на 100 мАг становить 14 днів. Трекер підключається по Bluetooth 5.0 LE і може бути використаний зі смартфонами на Android 6.0+. Пізніше з'явиться підтримка iOS.

OnePlus Band надійде у продаж в Індії 13 січня за ціною $ 34. Трекер оснащується чорним ремінцем, але якщо є бажання можна купити синій або сіро-помаранчевий за $ 5. Пізніше новинка з'явиться і в Європі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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