Honda почала випробування нового електрокара

У мережі з'явилися перші фото компактного електрокара Honda, продажі якого в Європі почнуться в наступному році.

Передсерійний прототип машини, виконаний у стилі концепт-кара Urban EV, збереже частину дизайнерських рішень, а також отримає камери замість бічних дзеркал.

І ще: У мережі з'явилися шпигунські фото Range Rover Evoque

Про торішній прототип нагадують загальні пропорції кузова, круглі фари, люк зарядного порту на капоті та широкоформатна приладова панель у салоні. У хетчбека тепер п'ять дверей замість трьох. Двері на серійній версії відкриваються по ходу руху, а не проти, як це зроблено на концептуальному Ubran EV.

Особливість прототипу – камери замість бічних дзеркал. Легально оснащувати ними серійні машини поки можна тільки в Японії. Камери входять до списку опцій Lexus ES сьомого покоління, а також доступні для електричного Audi e-tron.

Представлений у вересні 2017 року Honda Urban EV побудований на новій платформі. Інформації про силову установку електрокара немає. У салоні шоу-кара встановили величезну приладову панель і два додаткових дисплеї, на які транслюється картинка з камер бокового огляду. Urban EV оснащений віртуальним консьєржем, який розпізнає емоції та здатний давати рекомендації по водінню.

Новинка натхненна Honda Urban EV

Читайте також: На початку зими McLaren покаже свій новий кабріолет