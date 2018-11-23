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Honda почала випробування нового електрокара

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Авто виконане в дусі Honda Urban EV - фото 1
Авто виконане в дусі Honda Urban EV / motor

У мережі з'явилися перші фото компактного електрокара Honda, продажі якого в Європі почнуться в наступному році.

Передсерійний прототип машини, виконаний у стилі концепт-кара Urban EV, збереже частину дизайнерських рішень, а також отримає камери замість бічних дзеркал.

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Про торішній прототип нагадують загальні пропорції кузова, круглі фари, люк зарядного порту на капоті та широкоформатна приладова панель у салоні. У хетчбека тепер п'ять дверей замість трьох. Двері на серійній версії відкриваються по ходу руху, а не проти, як це зроблено на концептуальному Ubran EV.

Особливість прототипу – камери замість бічних дзеркал. Легально оснащувати ними серійні машини поки можна тільки в Японії. Камери входять до списку опцій Lexus ES сьомого покоління, а також доступні для електричного Audi e-tron.

Шпигунські фото електрокара Honda - фото 290689

Шпигунські фото електрокара Honda - фото 290690

Шпигунські фото електрокара Honda - фото 290691

Шпигунські фото електрокара Honda - фото 290692

Шпигунські фото електрокара Honda - фото 290693

Шпигунські фото електрокара Honda - фото 290694

Представлений у вересні 2017 року Honda Urban EV побудований на новій платформі. Інформації про силову установку електрокара немає. У салоні шоу-кара встановили величезну приладову панель і два додаткових дисплеї, на які транслюється картинка з камер бокового огляду. Urban EV оснащений віртуальним консьєржем, який розпізнає емоції та здатний давати рекомендації по водінню.

Новинка натхненна Honda Urban EV - фото 290688
Новинка натхненна Honda Urban EV

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Джерело: motor
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