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У мережі показали потужний оновлений Nissan Murano

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Інженери Nissan спробували приховати задні ліхтарі - фото 1
Інженери Nissan спробували приховати задні ліхтарі / motor1

Новий Nissan Murano має оновлений зовнішній вигляд, а шпигунські знімки дають нам чимало інформації про авто.

Найбільша зміна в оновленому Nissan Murano – його перероблений передок з більш агресивним зовнішнім виглядом.

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Невеликі зміни є і ззаду. Інженери Nissan спробували приховати задні ліхтарі, але фотографії показують, що оптика має трохи іншу компоновку. Салон на фото не видно, але можна зробити деякі висновки. Для 2018 модельного року Nissan вже модернізував Murano з переглянутої центральною консоллю і 8-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм.

З характеристик японці також додали систему автоматичного екстреного гальмування і інтелектуальне обладнання попередження аварій. Крім того, попередження про сліпі зонах стало частиною комплектації SV, а інтелектуальний круїз-контроль потрапив у пакет SL і SV Premium.

У мережі показали потужний оновлений Nissan Murano - фото 290774

У мережі показали потужний оновлений Nissan Murano - фото 290776

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Джерело: motor1
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