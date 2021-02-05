Представлено новий пікап Nissan Frontier: новий екстер'єр у ностальгічному дизайні

Nissan представив середньорозмірний пікап Frontier нового покоління для ринку Північної Америки. Модель отримала ностальгічну зовнішність, але зберегла колишню раму та шасі, а також двигун V6, який отримала усього рік тому.

За замовчуванням пікап запропонують з 3200-міліметровою колісною базою, проте є довгобазна версія з відстанню між осями, рівними 3551 міліметру. Усього доступно три конфігурації: King Cab, стандартна Crew Cab з двома рядами та подовжена Crew Cab. Розмірність вантажної платформи варіюється від 1510 до 1860 міліметрів, а довжина кузова – від 5339 до 5692 міліметрів.

Актуально: Чи можна мити машину в мороз: усі ЗА та ПРОТИ

Рама Frontier залишилася колишньою, як і шасі: у незалежній передній підвісці застосована схема двоважеля, а в задній – нерозрізний міст на ресорах.

Зате екстер'єр повністю новий. Натхнення дизайнери черпали у зовнішності попередника Frontier і Navara – Nissan Hardbody (D21) 80-90-х років минулого століття. Автомобіль отримав незграбний кузов у дев'яти варіантах кольорів, позбувся хрому у решітці радіатора й отримав сучасну оптику.

Салон оформлений під стиль зовнішності: мультимедійна система позбавлена ​​модного екрана-планшета – у "топі" 9-дюймовий дисплей вбудований у передню панель і оснащений аналоговими кнопками та перемикачами. "Мультимедійка" за замовчуванням підтримує протоколи Apple CarPlay й Android Auto.

Цифрова приладова панель відсутня – навіть у дорогих комплектаціях є лише 7-дюймовий екран між аналоговими спідометром і тахометром. За доплату пропонують понад 85 аксесуарів Nissan Nismo, включаючи підніжки та "люстри".

У рух Nissan Frontier призводить бензиновий V6 об'ємом 3,8 літра, що розвиває 314 кінських сил і 380 Нм крутного моменту. "Атмосферник", що з'явився ще на моделі 2020 року, агрегатується з безальтернативним дев'ятиступеневим автоматом. Привід – задній або повний з жорстким під'єднанням передньої осі.

Пікапу переналаштували підвіску, посиливши стабілізатори поперечної стійкості. Нові гідравлічні опори знижують вібрації від нерівностей дороги на 80 відсотків, а багатошарове скло у передніх дверях зменшує рівень шуму. Дороге виконання Pro-4X, яке можна впізнати по червоному декору та діодній оптиці, отримало позашляхові амортизатори Bilstein, захист днища та диференціал з електронним блокуванням.

У списку оснащення Frontier числяться камери кругового огляду, системи попередження про лобове зіткнення та контролю тиску в шинах, 8 подушок безпеки. За доплату доступний інтелектуальний круїз-контроль. У пакет Nissan Safety Shield входять системи екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів, контролю "сліпих" зон, утримання в смузі й автоматичне дальнє світло.

Перші Nissan Frontier нового покоління відправляться до клієнтів у США і Канаді влітку 2021 року. На інших ринках Nissan продає пікап Navara, який пережив оновлення минулої осені.

Читайте також: Відома головна фішка першого електромобіля від Apple