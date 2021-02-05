На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлено новий пікап Nissan Frontier: новий екстер'єр у ностальгічному дизайні
-
- 1
Nissan представив середньорозмірний пікап Frontier нового покоління для ринку Північної Америки. Модель отримала ностальгічну зовнішність, але зберегла колишню раму та шасі, а також двигун V6, який отримала усього рік тому.
За замовчуванням пікап запропонують з 3200-міліметровою колісною базою, проте є довгобазна версія з відстанню між осями, рівними 3551 міліметру. Усього доступно три конфігурації: King Cab, стандартна Crew Cab з двома рядами та подовжена Crew Cab. Розмірність вантажної платформи варіюється від 1510 до 1860 міліметрів, а довжина кузова – від 5339 до 5692 міліметрів.
Актуально: Чи можна мити машину в мороз: усі ЗА та ПРОТИ
Рама Frontier залишилася колишньою, як і шасі: у незалежній передній підвісці застосована схема двоважеля, а в задній – нерозрізний міст на ресорах.
Зате екстер'єр повністю новий. Натхнення дизайнери черпали у зовнішності попередника Frontier і Navara – Nissan Hardbody (D21) 80-90-х років минулого століття. Автомобіль отримав незграбний кузов у дев'яти варіантах кольорів, позбувся хрому у решітці радіатора й отримав сучасну оптику.
Салон оформлений під стиль зовнішності: мультимедійна система позбавлена модного екрана-планшета – у "топі" 9-дюймовий дисплей вбудований у передню панель і оснащений аналоговими кнопками та перемикачами. "Мультимедійка" за замовчуванням підтримує протоколи Apple CarPlay й Android Auto.
Цифрова приладова панель відсутня – навіть у дорогих комплектаціях є лише 7-дюймовий екран між аналоговими спідометром і тахометром. За доплату пропонують понад 85 аксесуарів Nissan Nismo, включаючи підніжки та "люстри".
У рух Nissan Frontier призводить бензиновий V6 об'ємом 3,8 літра, що розвиває 314 кінських сил і 380 Нм крутного моменту. "Атмосферник", що з'явився ще на моделі 2020 року, агрегатується з безальтернативним дев'ятиступеневим автоматом. Привід – задній або повний з жорстким під'єднанням передньої осі.
Пікапу переналаштували підвіску, посиливши стабілізатори поперечної стійкості. Нові гідравлічні опори знижують вібрації від нерівностей дороги на 80 відсотків, а багатошарове скло у передніх дверях зменшує рівень шуму. Дороге виконання Pro-4X, яке можна впізнати по червоному декору та діодній оптиці, отримало позашляхові амортизатори Bilstein, захист днища та диференціал з електронним блокуванням.
У списку оснащення Frontier числяться камери кругового огляду, системи попередження про лобове зіткнення та контролю тиску в шинах, 8 подушок безпеки. За доплату доступний інтелектуальний круїз-контроль. У пакет Nissan Safety Shield входять системи екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів, контролю "сліпих" зон, утримання в смузі й автоматичне дальнє світло.
Перші Nissan Frontier нового покоління відправляться до клієнтів у США і Канаді влітку 2021 року. На інших ринках Nissan продає пікап Navara, який пережив оновлення минулої осені.
Читайте також: Відома головна фішка першого електромобіля від Apple
-
15:12Представлено новий пікап Nissan Frontier: новий екстер'єр у ностальгічному дизайні
-
14:52TikTok більше не топ: рейтинг, додатків, які завантажували найбільше
-
14:29Спокуслива Міс Україна 2020 розкрила секрет схуднення
-
14:10Катерина Кухар з чоловіком вразили фанатів неймовірною гнучкістю на новому фото
-
13:44Раніше невідомий знімок німецького дирижабля над Діксоном показали у мережі
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:21Людина з рюкзаком чи собака? Нова оптична ілюзія підірвала мережу
-
13:00Рубінове весілля (40 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
12:50У їдальні Верховної Ради підняли ціни: скільки тепер коштує депутатський обід
-
12:35Броколі проти цвітної капусти: що корисніше
-
12:20Чи можна мити машину в мороз: усі ЗА та ПРОТИ
-
11:51Вагітна Емілі Ратажковскі знялася повністю голою: інтимні фото (18+)
-
11:23Адвокат виявив у своєму будинку потайне горище, де знайшов "капсулу часу"
-
10:52На березі природного парку у США помітили загадкову істоту: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:20Три знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні у лютому
-
09:47Британець знайшов старий лист з точними прогнозами майбутнього
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 лютого
-
08:48Американський репер імплантував собі у лоб величезний діамант: відео
-
08:22Науковці виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від оточення
-
07:51Швейцарці висміяли Apple Watch: вони випустили механічну версію за 30 тисяч доларів
-
07:30В Україні збільшать штрафи за перевантажений транспорт: названі суми
-
07:17Погода в Україні 5 лютого: похолодання і штормовий вітер
- 04 лютого
-
21:44Destruction AllStars: оглядачі розкритикували ексклюзив для PlayStation 5
-
21:155 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:20Чи можна мити машину в мороз: усі ЗА та ПРОТИ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 лютого
-
07:17Погода в Україні 5 лютого: похолодання і штормовий вітер
- 04 лютого
-
20:20Порнозірка Лана Роудс дала кілька порад для покращення сексу (18+)
-
18:15Гороскоп на 5 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:30Тест: чи вистачає вам внутрішньої енергії
-
12:51Золотий глобус 2021: оголошено всіх номінантів престижної премії
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого
-
07:17Погода в Україні 4 лютого: дощі та сильний вітер
- 03 лютого
-
20:20Сексуальні та без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
18:13Гороскоп на 4 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:30Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото
-
12:54Швидкий психологічний тест: виберіть дім на картинці
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого
-
07:13Відомий біохакер розповідає, чому відмова від сніданку продовжує тривалість життя
- 02 лютого
-
20:50Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+)
-
18:18Гороскоп на 3 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:11Графік мрії: в Іспанії почнуть тестувати 4-денний робочий тиждень
-
15:15Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час
-
13:15Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
11:32Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення