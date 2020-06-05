Дивіться, як водій рятував свій Volkswagen Golf, який вирішив поплавати

У мережу виклали відео, зняте в британському місті Уітстабл. На ньому видно, як чоловік, котрий припаркував свій Volkswagen Golf занадто близько до води, був змушений його рятувати, оскільки у результаті припливу машину почало забирати в море.

Водій припаркувався надто близько до води для того, щоб вивантажити свій гідроцикл. Він встиг його дістати і надіти рятувальний жилет, проте у цей момент сильна хвиля підхопила хетчбек. Автомобіль поплив на кілька метрів в море і почав тонути.

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Власник відразу кинувся рятувати свій Golf. Він зумів допливти до машини і утримував її, чекаючи підмоги. На допомогу "потопельнику" прийшов водій пікапа Nissan Navara, який причепив до Гольфа трос і витягнув автомобіль на сушу.

Уся операція з порятунку Volkswagen зайняла близько 15 хвилин. Але попри такий короткий час, автомобіль встиг практично повністю піти під воду. Ймовірно, тепер на власника німецького хетчбека чекає дорогий ремонт.

У січні минулого року в Техасі стався курйозний інцидент, головною дійовою особою якого стала собака. Далматинець по кличці Боді під час спуску на воду човна, застрибнув на водійське сидіння будинку на колесах і випадково увімкнув задній хід, у результаті чого автодім наполовину пішов під воду.

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