Американець поділився досвідом купівлі найдешевшого у світі електромобіля

Житель США Джейсон Торчінські замовив онлайн в Китаї, мабуть, найдешевший у світі електромобіль Changli. Вартість авто склала 930 доларів, а доставили його замовнику в картонній коробці.

Електрокар прийшов червоного кольору, а по боках у нього намальовані блискавки. Це робить його схожим на іграшкове авто, однак Changli – повноцінний електромобіль. Він оснащений навіть системою обігріву салону і камерою заднього виду.

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Відзначається, що маленький електрокар має потужність всього 1,1 к.с. Тому їздить він дуже повільно. Джейсон Торчинський підкреслив, що якщо трапиться якась аварія, то для повністю пластикового Changli вона ризикує обернутися тяжкими наслідками.

Щоб отримати електрокар з Піднебесної, американець додатково заплатив за акумуляторну батарею, транспортування і послуги митниці. В результаті Changli обійшовся йому трохи більш як 3 тисяч доларів.

Детальніше тут: Найдешевший електрокар коштує 930 доларів: у скільки обійдеться авто з усіма платежами