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Представлено новий ігровий смартфон Nubia Red Magic 3S
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Наші сподівання справдилися: анонс топового процесора Snapdragon 855 Plus став причиною виходу покращених моделей уже випущених смартфонів. Не став винятком бренд Nubia, який показав оновлений Red Magic 3S. Це смартфон, який має усі шанси стати найкращим ігровим рішенням на ринку.
Нагадаємо, що оригінальний Nubia Red Magic 3 представили ще у квітні цього року. Тепер же на ринку з'явився його оновлений варіант з потужнішим "залізом".
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Пристрій зберіг практично всі характеристики, отримав дещо оновлений дизайн і нове забарвлення. Формально змінилася система охолодження – тепер це ICE 2.1. Але за фактом конструкція, судячи з усього, збережена. Нагадаємо, всередині смартфона розташований повноцінний, хоч і крихітний, вентилятор, який обертається зі швидкістю до 14 000 об/хв.
Через те, що всі основні параметри залишилися незмінними, ми лише коротко перерахуємо основні. Новинка оснащена екраном AMOLED діагоналлю 6,65 дюйма з частотою оновлення 90 Гц, додатковими кнопками на одній з граней, призначеними для ігор, акумулятором на 5000 мАг і 48-мегапіксельною камерою. Остання, хоч і одинарна, але може запропонувати унікальний режим – зйомка відео з частотою 1920 к/с.
Що цікаво, Nubia Red Magic 3S навіть дешевша за оригінал. За модифікацію з 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ флеш-пам'яті просять всього 420 доларів, тоді як Nubia Red Magic 3 у такій же конфігурації коштував на 100 доларів більше.
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