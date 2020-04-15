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Представлено новий фотофлагман HONOR 30 Pro+: характеристики, ціни та огляд

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HONOR 30 Pro+ отримав круту флагманську камеру - фото 1
HONOR 30 Pro+ отримав круту флагманську камеру

Бренд HONOR представив смартфон HONOR 30 Pro +, побудований на базі мобільної платформи Kirin 990 5G. Ключовою особливістю апарату стала просунута основна камера, представлена ​​найбільшим на ринку сенсором.

В оновлену лінійку вендора також увійшла і доступніша модифікація гаджета під назвою HONOR 30 Pro, яка отримала більшість характеристик старшої моделі.

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З точки зору використовуваної платформи HONOR 30 Pro і 30 Pro + ідентичні. Обидва пристрої отримали процесор Kirin 990 5G з підтримкою мобільних мереж п'ятого покоління, від 8 до 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 128 ГБ у базовій конфігурації. Інженери HONOR оснастили гаджети фірмовою системою рідинного охолодження, що запобігає перегріву "заліза" при тривалому використанні. За розблокування новинок відповідає підекранний сканер відбитків пальців.

Представлено новий фотофлагман HONOR 30 Pro+: характеристики, ціни та огляд - фото 398306

6,57-дюймові вигнуті OLED-дисплеї апаратів з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів загнуті з боків під кутом 70 градусів. Частота оновлення екрану моделі Pro + складає 90 Гц при частоті дискретизації 180 Гц – цей параметр підвищує чутливість сенсора до торкань і особливо важливий для любителів мобільного геймінгу.

Представлено новий фотофлагман HONOR 30 Pro+: характеристики, ціни та огляд - фото 398305

Ключова відмінність між двома версіями флагмана полягає в конфігурації модуля камери. HONOR 30 Pro отримав основний датчик Sony IMX600 з роздільною здатністю 40 Мп, натомість у HONOR 30 Pro + – просунутіший IMX700 (1 / 1,28 ", f / 1.9) з роздільною здатністю у 50 мегапікселів, а також функцією 5-кратного оптичного, 10-кратного гібридного і 50-кратного цифрового зума.

Представлено новий фотофлагман HONOR 30 Pro+: характеристики, ціни та огляд - фото 398304

Модулі новинок доповнені 16-мегапіксельним датчиком (f / 2.2) з ультраширококутний об'єктивом, а ось роздільна здатність сенсорів з телеоб'єктивом відрізняється: 5 і 8 Мп (f / 3.4, OIS) для HONOR 30 Pro і Pro + відповідно. В дисплей обох смартфонів врізані фронтальні датчики на 32 (основний) і 8 Мп для ширококутної зйомки. Відмінною рисою Pro + також стала підтримка функції AI RAW – при її активації пристрій робить кілька знімків з довгою витримкою, а потім комбінує їх в одне RAW-зображення для подальшого редагування.

Місткість акумуляторів гаджетів становить 4000 мАг. Обидва підтримують 40-ватну швидку зарядку, а Plus-версія – ще й бездротову на 27 Вт. Варто відзначити, що нові флагмани також сумісні з новітнім стандартом зв'язку Wi-Fi 6 +.

Представлено новий фотофлагман HONOR 30 Pro+: характеристики, ціни та огляд - фото 398303

Ціна HONOR 30 Pro з 8/128 ГБ пам'яті становить $ 566, модифікація 8/256 ГБ обійдеться у $ 622. HONOR 30 Pro + в комплектації 8/128 ГБ коштує $ 707, а його просунута версія (12/256 ГБ) – $ 778. Продажі новинок стартують 21 квітня.

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Джерело: Phone Radar
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