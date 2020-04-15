Представлено новий фотофлагман HONOR 30 Pro+: характеристики, ціни та огляд

Бренд HONOR представив смартфон HONOR 30 Pro +, побудований на базі мобільної платформи Kirin 990 5G. Ключовою особливістю апарату стала просунута основна камера, представлена ​​найбільшим на ринку сенсором.

В оновлену лінійку вендора також увійшла і доступніша модифікація гаджета під назвою HONOR 30 Pro, яка отримала більшість характеристик старшої моделі.

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З точки зору використовуваної платформи HONOR 30 Pro і 30 Pro + ідентичні. Обидва пристрої отримали процесор Kirin 990 5G з підтримкою мобільних мереж п'ятого покоління, від 8 до 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 128 ГБ у базовій конфігурації. Інженери HONOR оснастили гаджети фірмовою системою рідинного охолодження, що запобігає перегріву "заліза" при тривалому використанні. За розблокування новинок відповідає підекранний сканер відбитків пальців.

6,57-дюймові вигнуті OLED-дисплеї апаратів з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів загнуті з боків під кутом 70 градусів. Частота оновлення екрану моделі Pro + складає 90 Гц при частоті дискретизації 180 Гц – цей параметр підвищує чутливість сенсора до торкань і особливо важливий для любителів мобільного геймінгу.

Ключова відмінність між двома версіями флагмана полягає в конфігурації модуля камери. HONOR 30 Pro отримав основний датчик Sony IMX600 з роздільною здатністю 40 Мп, натомість у HONOR 30 Pro + – просунутіший IMX700 (1 / 1,28 ", f / 1.9) з роздільною здатністю у 50 мегапікселів, а також функцією 5-кратного оптичного, 10-кратного гібридного і 50-кратного цифрового зума.

Модулі новинок доповнені 16-мегапіксельним датчиком (f / 2.2) з ультраширококутний об'єктивом, а ось роздільна здатність сенсорів з телеоб'єктивом відрізняється: 5 і 8 Мп (f / 3.4, OIS) для HONOR 30 Pro і Pro + відповідно. В дисплей обох смартфонів врізані фронтальні датчики на 32 (основний) і 8 Мп для ширококутної зйомки. Відмінною рисою Pro + також стала підтримка функції AI RAW – при її активації пристрій робить кілька знімків з довгою витримкою, а потім комбінує їх в одне RAW-зображення для подальшого редагування.

Місткість акумуляторів гаджетів становить 4000 мАг. Обидва підтримують 40-ватну швидку зарядку, а Plus-версія – ще й бездротову на 27 Вт. Варто відзначити, що нові флагмани також сумісні з новітнім стандартом зв'язку Wi-Fi 6 +.

Ціна HONOR 30 Pro з 8/128 ГБ пам'яті становить $ 566, модифікація 8/256 ГБ обійдеться у $ 622. HONOR 30 Pro + в комплектації 8/128 ГБ коштує $ 707, а його просунута версія (12/256 ГБ) – $ 778. Продажі новинок стартують 21 квітня.

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