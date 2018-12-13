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Представлено нові ультрабуки LG gram 17 і LG gram 2-in-1
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Компанія LG повідомила про намір показати на прийдешній виставці споживчої електроніки CES 2019 кілька нових ультрабуків серії gram. Зокрема, відвідувачі зможуть побачити 17-дюймову версію LG gram 17 (модель 17Z990) і 14-дюймовий гібридний пристрій LG gram 2-in-1 (модель 14T990).
Нова модель LG gram 17 отримала більш продуктивні комплектуючі. Як заявляє виробник, інженерам вдалося розмістити 17-дюймовий IPS дисплей (з роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів і співвідношенням сторін 16:10) у корпусі, традиційному для 15,6-дюймових пристроїв.
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Новинка оснащена процесором Intel 8-го покоління, оперативною пам'яттю об'ємом 8 або 16 ГБ і твердотілим накопичувачем місткістю 256 або 512 ГБ. Якщо є необхідність, то конфігурацію можна додатково покращити завдяки наявності вільного слота для модуля пам'яті DDR4 і місця для установки додаткового SSD M.2.
Апарат несе на борту один роз'єм USB 3.1 Type-C (опціонально Thunderbolt 3), три порти USB 3.1, подвійний мікрофон, відеовихід HDMI, слот для карти пам'яті microSD, комбінований звуковий роз'єм і сканер відбитків пальців. Комплектний акумулятор місткістю 72 Втг забезпечує автономність до 19,5 години. Пристрій має розміри 380,6 × 265,7 × 17,4 мм і масу 1340 г. Додатково зазначається, що ця модель відповідає критеріям надійності стандарту MIL-STD-810G.
Модель LG gram 2-in-1 може трансформуватися з ноутбука на планшет. У цьому випадку застосовується сенсорний 14-дюймовий Full HD IPS дисплей, покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 5. У комплект поставки входить цифрове перо Wacom AES 2.0 Pen з розпізнаванням 4096 ступенів сили натискання.
Більшість характеристик обох новинок подібні. Зокрема, тут теж застосовується процесор Intel 8-го покоління (але конкретна модель чипа не називається), оперативна пам'ять об'ємом 8 або 16 ГБ і твердотільний накопичувач місткістю 256 або 512 ГБ. Є можливість подальшого поліпшення конфігурації. Інтерфейси представлені одним портом USB 3.1 Type-C, двома портами USB 3.1, подвійним мікрофоном, виходом HDMI, слотом microSD, комбінованим звуковим роз'ємом. Також є сканер відбитків пальців. У гібридному ноутбуці LG gram 2-in-1 також застосовується батарея на 72 Втг, але час автономної роботи заявлено на рівні 21 години. Розміри становлять 324,6 × 210,8 × 17,9 мм, а маса – 1145 грамів. У цьому випадку теж повідомляється про відповідність стандарту MIL-STD-810G.
Інформація про ціни і терміни початку продажів ноутбуків LG gram 17 і LG gram 2-in-1 поки не повідомляється.
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