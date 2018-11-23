Представлено нове покоління Range Rover Evoque

Компактний кросовер преміального сегмента змінив покоління – Range Rover представив нову генерацію своєї моделі Evoque, яка тепер доступна тільки у 5-дверному кузові.

Майже через 2 роки після появи перших шпигунських фотографій нового кросовера Range Rover Evoque концерн Land Rover офіційно представив модель другої генерації. Як і очікувалося, новинка схожа на новий Range Rover Velar.

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Візуально автомобіль, здається, збільшився в розмірах, але насправді він практично такий же, який і попередник. Правда, перехід на нову платформу Premium Transverse Architecture додав більше простору для пасажирів на другому ряду, а об'єм багажника виріс до 610 літрів (1430 літрів при складених задніх сидіннях).

Нове покоління Range Rover Evoque

Інтер'єр, як і кузов, також витриманий в стилістиці Velar – у салоні на центральній консолі домінує пара сенсорних екранів, які, втім, є опціональним обладнанням. Панель приладів теж цифрова. Сидіння оснащені регулюванням по 16 напрямах, а в кліматичну систему вбудований іонізатор повітря.

Нове покоління Range Rover Evoque

Перероблена платформа дозволила на 13% збільшити жорсткість кузова, а заодно суттєво знизити рівень шуму та вібрацій у салоні. В кожному автомобілі, для зниження впливу на навколишнє середовище, використовується до 33 кілограмів натуральних і перероблених матеріалів.

Нове покоління Range Rover Evoque

Перехід Evoque на нову платформу також дозволив оснастити кросовер гібридними силовими установками. Модель буде доступна в варіанті "м'якого" гібрида, в яку увійдуть 4-циліндровий мотор, 48-вольта електрика і гібридна складова, яка дозволить 296-сильній силовій установці рекуперувати енергію гальмувань.

Двигун внутрішнього згоряння буде вимикатися на швидкості 17 км/год, коли водій натисне на гальмо, а вся отримана енергія стане надходити безпосередньо в акумулятор. На розгоні електриці буде допомагати бензиновому мотору.

Нове покоління Range Rover Evoque

Також на старті продажів компактний Range Rover отримає 246-сильний бензиновий турбомотор. Агрегати будуть поєднуватися з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Пізніше з'являться й інші мотори, про які поки даних немає.

Всі Evoque будуть повнопривідними, і вже в базовій версії оснащуватимуться системою Terrain Response, що пропонує вибір з режимів General, Eco, Sand, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts і Auto, причому останній дасть можливість налаштовувати підвіску й електронні системи під конкретне покриття під колесами без втручання водія. Дорожній просвіт компактного Range Rover складе значні 212 міліметрів.

Новинка отримає систему ClearSight Ground View, яка використовує відеокамери (з гідрофобним покриттям, яке відштовхує воду та бруд) в решітці радіатора і бічних дзеркалах заднього виду, щоб виводити на дисплей мультимедійної системи зображення дороги перед машиною та під днищем попереду.

Нове покоління Range Rover Evoque

Детальну інформацію про новий Range Rover Evoque, вартість кросовера та терміни початку його продажів будуть оголошені у лютому 2019 року на автосалоні в Чикаго.

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