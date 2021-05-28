Представлено Ninebot KickScooter F: електросамокат для комфортних поїздок містом

Компанія Segway-Ninebot запустила краудфандингову кампанію для нової F-лінійки електросамокатів. Виробник підготував відразу дві новинки, які відрізняються між собою запасом ходу, максимальною швидкістю та ціною.

Модель KickScooter F40, яка позиціюється як флагманська, забезпечує максимальний пробіг у 40 кілометрів від одного заряду акумулятора. При цьому максимальна швидкість руху може досягати 30 км/год. Показники F30 дещо скромніші: до 27 кілометрів на одному заряді при швидкості до 25 км/год. Потужність кожної моделі становить 350 Вт, пише Xiaomi Today.

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Виробник оснастив гаджети 10-дюймовими пневматичними шинами з хорошою амортизацією. Користувачеві доступні три режими їзди: Eco Mode, Standart Mode і Sport Mode. Для ефективної витрати заряду акумулятора обидва електросамокати вмикають систему рекуперативного гальмування – при використанні гальма відбувається підзарядка батарей.

Новинки під'єднується до фірмового додатка Segway-Ninebot, в якому можна перевірити актуальний стан акумулятора, динаміку поїздки або активувати функцію круїз-контролю з максимальною швидкістю до 8 км/год. У майбутньому компанія випускатиме нові версії прошивки, які розширять функціональність транспортних засобів.

Вартість Ninebot KickScooter F30 становить $ 529. На просунутішу модель F40 компанія встановила ціну у $ 629. Старт продажів пристроїв запланований на липень 2021 року. Збір інвестицій проходить на майданчику IndieGoGo, де із запланованої суми в $ 10 000 компанія залучила понад $ 160 тисяч.

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