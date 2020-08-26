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Представлено найшвидший і найпотужніший британський кросовер
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Компанія Lister Motor, яка, як і Alpina, має статус автовиробника, представила найшвидший і найпотужніший позашляховик туманного Альбіону. Модель Stealth, заснована на Jaguar F-Pace SVR, має у своєму розпорядженні потужність у 675 метричних кінських сил.
Донор "Стелса" – це Jaguar F-Pace SVR з 5,0-літровою компресорною "вісімкою", повним приводом і восьмидіапазонним автоматом. У заводському виконанні такий кросовер видає 550 кінських сил і 680 Нм крутного моменту, але після втручання фахівців Lister віддачу вдалося наростити 22 відсотки – до 675 сил (666 на маховику) і 881 Нм. У цьому допомогла і нова прошивка блоку управління, і установка виготовленого за індивідуальним проєктом інтеркулера укупі з системою забору і фільтрації повітря, а також заміна шківів компресора на продуктивніші.
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Автори називають Stealth найшвидшим і найпотужнішим позашляховиком Великої Британії. Він перевершив і Aston Martin DBX (550 сил і 700 Нм), і Bentley Bentayga Speed (635 сил і 900 Нм), і навіть Rolls-Royce Cullinan Black Badge (600 сил і 900 Нм). Причому на швидкісному полігоні VMAX200 "Стелс" вдалося обігнати у дрегу не тільки їх, але і Lamborghini Urus. У цифрах це досягнення виглядає так: 0-60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за 3,6 секунди і максимальна швидкість 314 кілометрів на годину. Для порівняння, "максималка" Jaguar F-Pace SVR обмежена на 283 кілометрах на годину, а до 60 миль на годину він розганяється на пів секунди повільніше.
Поліпшити аеродинаміку і візуальний вигляд Lister Stealth покликані вуглепластиковий передній бампер зі збільшеними повітрозабірниками і сплітером, великі гальмівні диски, задній дифузор (теж з композиту) і сталевий випуск з карбоновими насадками. До того ж у кросовера розширені арки, в які помістилися 23-дюймові колеса Vossen – єдині елемент екстер'єру, зроблений не в Англії. Салон кросовера пропонують обробити 36 різними відтінками шкіри Bridge of Weir. Крім того, у каталозі є 90 варіантів прострочки, яку можна нанести на ремені безпеки, сидіння, кермо, стелю і передню панель.
Усього випустять сотню "Стелсів". Усі – із семирічною гарантією. Початкова ціна кросовера – 109 950 фунтів стерлінгів. Jaguar F-Pace SVR обійдеться у півтора раза дешевше (75 375 фунтів стерлінгів), а, наприклад, Aston Martin DBX коштує відчутно більше – 158 000 фунтів стерлінгів.
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