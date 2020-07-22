Представлено найменший у світі смартфон на базі Android 10

Усупереч тренду на збільшення діагоналі сучасних смартфонів компанія Unihertz продовжує випускати мініатюрні пристрої. Виробник представив оновлену версію надкомпактного Android-гаджета Jelly, який побачив світ ще у 2017 році.

У порівнянні з попередником новинка трохи додала у розмірах, але при цьому отримала просунутішу камеру й акумулятор збільшеної місткості.

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Апарат під назвою Jelly 2 оснащений 3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю (480х384, щільність пікселів 326 ppi). Новинка побудована на базі процесора MediaTek Helio P60, має 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення картою microSD. Автономність пристрою забезпечує акумулятор на 2000 мАг. Гаджет отримав 3,5-мм роз'єм для навушників і датчик відбитків пальців на тильній панелі.

Ще однією особливістю моделі став модуль NFC, який дозволяє використовувати функцію безконтактної оплати. За фото- і відеоможливості новинки відповідають 16-мегапіксельна основна камера і фронталка з роздільною здатністю сенсора 8 Мп. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 10.

Вартість Unihertz Jelly 2 на краудфандинговій платформі Kickstarter становить $ 129. Примітно, що за перший же день зборів апарат зібрав уже понад $ 493 000 інвестицій при необхідній сумі у $ 50 000.

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