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Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети

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Космічні кораблі на основі звичайних речей - фото 1
Космічні кораблі на основі звичайних речей / instagram.com/spacegooose

Талановитий художник створює ілюстрації космічних кораблів на основі буденних предметів. Зацініть!

Знайомтесь, Ерік Геус (Eric Geusz) – розробник ПЗ та художник-фрілансер, який обожнює використовувати парейдолію. Це різновид оптичних ілюзій, який полягає у формуванні образів, за основу яких є реальні речі. Тому після робочих буднів він створює креативні малюнки космічних кораблів.

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"Я захоплювався малюванням та проектуванням речей ще з дитинства. У мене є диплом з інформатики та цифрових ЗМІ, також навчався 3D, анімації та композиції. Хоча вдень я інженер програмного забезпечення, та ввечері я вільно працюю цифровим художником, вдосконалюючи свої уміння", – ділиться Ерік.

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291324

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291325

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291326

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291327

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291328

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291329

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291330

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291331

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291332

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291333

Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети - фото 291334

Всі фото: instagram.com/spacegooos

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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