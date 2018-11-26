Космічні кораблі, на які надихнули звичайні предмети

Талановитий художник створює ілюстрації космічних кораблів на основі буденних предметів. Зацініть!

Знайомтесь, Ерік Геус (Eric Geusz) – розробник ПЗ та художник-фрілансер, який обожнює використовувати парейдолію. Це різновид оптичних ілюзій, який полягає у формуванні образів, за основу яких є реальні речі. Тому після робочих буднів він створює креативні малюнки космічних кораблів.

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"Я захоплювався малюванням та проектуванням речей ще з дитинства. У мене є диплом з інформатики та цифрових ЗМІ, також навчався 3D, анімації та композиції. Хоча вдень я інженер програмного забезпечення, та ввечері я вільно працюю цифровим художником, вдосконалюючи свої уміння", – ділиться Ерік.

Всі фото: instagram.com/spacegooos

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