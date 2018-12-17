Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах

Талановитий фотограф фіксує світ через інфрачервону зйомку, змінюючи звичайні пейзажі. Це варто побачити!

Знайомтесь, Паоло Петтігіані (Paolo Pettigiani) – талановитий фотограф та арт-директор з Італії, який обожнює поєднувати фотографію та графічний дизайн. Саме так народжуються незвичайні інфрачервоні кадри, які заворожують не лише кольорами, а й квітами, фігурами та контрастами.

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Джерело всіх фото: behance.net/PaoloPettigiani

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