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Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах

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Світ в інфрачервоному світлі - фото 1
Світ в інфрачервоному світлі / behance.net/PaoloPettigiani

Талановитий фотограф фіксує світ через інфрачервону зйомку, змінюючи звичайні пейзажі. Це варто побачити!

Знайомтесь, Паоло Петтігіані (Paolo Pettigiani) – талановитий фотограф та арт-директор з Італії, який обожнює поєднувати фотографію та графічний дизайн. Саме так народжуються незвичайні інфрачервоні кадри, які заворожують не лише кольорами, а й квітами, фігурами та контрастами.

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Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295519

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295520

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295521

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295522

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295523

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295524

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295525

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295526

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295527

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295528

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295529

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295530

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295532

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295531

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295533

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295534

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295535

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295536

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295537

Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах - фото 295538

Джерело всіх фото: behance.net/PaoloPettigiani

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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