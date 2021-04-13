Представлено Microsoft Surface Laptop 4: чи зможе він обійти нові MacBook

Microsoft показала четверте покоління фірмового ноутбука Surface Laptop. Він випускається у двох розмірах і доступний як з процесорами Intel 11-го покоління, так і з AMD Ryzen 4000-й серії. Примітно, що конфігурації на платформі "червоних" коштують помітно дешевше.

Новий Surface Laptop 4 оснащується 13,5- або 15-дюймовим сенсорним екраном з роздільною здатністю 2256х1504 пікселів при співвідношенні сторін 3: 2 в меншій версії та 2496x1664 пікселів у варіанті з більшою діагоналлю. Область навколо клавіатури традиційно виконана з алькантари. Є й варіанти в простому металевому корпусі, пише The Verge.

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Ноутбук випускається у великій кількості модифікацій. Так, пристрій може працювати на базі 6-ядерного процесора Ryzen 5 4680U, 8-ядерного Ryzen 7 4980U, 4-ядерного Core i5-1135G7 або 4-ядерного Core i7-1185G7. У випадку з моделями на AMD використовується графіка Radeon, а на Intel – Intel Xe.

У 13,5-дюймовому варіанті може бути від 8 до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X (3733 МГц). 15-дюймовий варіант отримає стільки ж оперативки, але в конфігураціях на AMD використовується повільніша пам'ять DDR4 (2400 МГц).

Для зберігання даних у ноутбуці передбачений твердотільний накопичувач на 256, 512 ГБ або 1 ТБ. Додатково є слот M.2 NVMe SSD. При цьому Microsoft попереджає, що для заміни пам'яті необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру, щоб не позбутися гарантії. З роз'ємів: USB 3.1 Type-C, один USB Type-A, 3,5-мм порт для навушників і магнітний зарядний порт Surface Connect. Як і в минулому поколінні, Thunderbolt 4 не передбачено.

Для 13,5-дюймового Surface Laptop 4 на базі AMD Ryzen 5 заявлено до 19 годин автономної роботи, а для версії на Intel Core i5 – до 17 годин. У випадку з 15-дюймовим варіантом Microsoft обіцяє до 17,5 години для версії на Ryzen 7 і до 16,5 години на Core i7.

Ціна 13,5-дюймового Surface Laptop 4 стартує від $ 999 за версію з AMD Ryzen 5, 8 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 256 ГБ. Варіант з 16 ГБ оперативної пам'яті коштує $ 1199. Модифікація на Intel Core i5 з 8 + 512 ГБ коштує $ 1299, а з 16 ГБ оперативки – $ 1499. Модель з Core i7 і 16 + 512 ГБ коштує $ 1699, а топовий варіант на Core i7 з 32 ГБ пам'яті і SSD на 1 ТБ обійдеться в $ 2299.

Найбюджетніший варіант 15-дюймового Surface Laptop 4 на AMD Ryzen 7 з 8 + 256 ГБ оцінений у $ 1299, а якщо потрібен SSD на 512 ГБ – $ 1499. Якщо додати ще 8 ГБ оперативної пам'яті, то підсумкова ціна складе $ 1699. Версія на Core i7 з 16 + 512 ГБ коштує $ 1799, а з 32 ГБ оперативки та 1 ТБ SSD – $ 2399. У продаж новинки надійдуть 15 квітня.

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