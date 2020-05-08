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Представлено Meizu 17 Pro: топовий процесор, 3D-камера і NFC
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Компанія Meizu представила смартфон Meizu 17 Pro – перший флагман фірмової лінійки, виконаний у нетиповому для вендора дизайні з отвором в екрані. Крім зовнішнього вигляду, апарат примітний продуктивним залізом, "зарядженою камерою" і функцією бездротової зарядки.
Одночасно зі старшою моделлю була анонсована і доступніша модель Meizu 17, що отримала кілька технічних відмінностей.
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Флагмани 17-ї серії для бренду Meizu стали першими пристроями, в яких реалізована підтримка мереж п'ятого покоління 5G. Для цього компанія використовувала процесор Qualcomm Snapdragon 865 з модемом Snapdragon X55, а також фірмову технологію mSmart 5G, яка, за запевненням виробника, повинна підвищити якість прийому сигналу та знизити навантаження на акумулятор.
Meizu 17 і Meizu 17 Pro практично ідентичні як з точки зору дизайну, так і з позиції використовуваних комплектуючих. Проте відмінності між гаджетами все ж є. Старша версія представлена у конфігураціях з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5, натомість базова модель отримала лише версію з 8 ГБ LPDDR4X. Варіанти накопичувача UFS 3.1 в обох пристроїв ідентичні – 128 або 256 ГБ.
Смартфони отримали AMOLED-дисплеї діагоналлю 6,6 дюйма з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц (частота дискретизації сенсора – 180 Гц) і вбудованим сканером відбитків пальців. Селфі-модуль врізаний у матрицю кожного з гаджетів.
Основна камера Meizu 17 представлена чотирма датчиками (64, 8, 12 і 5 мегапікселів). У Meizu 17 Pro використовується просунутіший набір з ідентичного 64-мегапіксельного модуля, 32-мегапіксельного ширококутника, телеоб'єктива з сенсором на 8 Мп і (3-кратний оптичний і 8-кратний гібридний зум), а також 3D-датчик Samsung S5K33D. Встановлений він для розширення функціональності додатків, що використовують AR-технології, а про всі його можливості компанія пообіцяла розповісти пізніше.
І Meizu 17, і Meizu 17 Pro оснащені акумуляторами на 4500 мАг. При цьому тільки старша версія підтримує не тільки швидку зарядку mCharge потужністю до 30 Вт, а й "заправку" за допомогою бездротової Qi-сумісної док-станції з вихідним напругою до 27 Вт.
Відмінності між моделями є і в колірних рішеннях: Meizu 17 вийде у чорному, білому і темно-зеленому корпусах, а Meizu 17 Pro буде представлений у чорному, м'ятному і білому виконанні.
Характеристики Meizu 17 і Meizu 17 Pro:
- Дисплей: 6,6", 2340х1080 пікселів, 90 Гц
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 865
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ LPDDR4X | 8/12 ГБ LPDDR5
- Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ UFS 3.1
- Основна камера: 64 Мп (f / 1.8) + 8 Мп (f / 2.2, 118 °) + 5 Мп (f / 1.9, від 25 мм, макро) + 12 Мп (портретник) | 64 Мп (f / 1.8) + 32 Мп (f / 2.2, 129 °) + 8 Мп (f / 2.4, фокусна відстань 79 мм, телевик, x3 оптичний і х8 гібридний зум) + 3D-камера Samsung S5K33D
- Фронтальна камера: 20 Мп
- Акумулятор 4500 мАг, швидка зарядка mCharge (30 Вт) | 4500 мАг, швидка зарядка mCharge (30 Вт), швидка бездротова зарядка Super Wireless mCharge (до 27 Вт)
- ОС: Android 10 + Flyme OS 8.1 і OneMind 4.0
- Bluetooth: Bluetooth 5.1, LDAC, aptX / aptX-HD, True Wireless Stereo Plus
- Зв'язок: Wi-Fi (802.11a / b / g / n / ac / ax), 2,4 / 5 ГГц, Wi-Fi Direct, MU-MIMO, Wi-Fi 6, Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, NFC
- Вага: 199 грамів
Вартість Meizu 17 становить $ 523 і $ 564 за модифікації з 8/128 ГБ і 8/256 ГБ пам'яті відповідно. Meizu 17 Pro 8/128 ГБ обійдеться у $ 608, а конфігурація 12/256 ГБ – у $ 664. Також компанія анонсувала лімітовану версію флагмана з керамічним корпусом за $ 1413. Старт продажів базової моделі відбудеться вже сьогодні, а в Pro-виконанні гаджет надійде в магазини 27 травня.
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