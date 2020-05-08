Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Представлено Meizu 17 Pro: топовий процесор, 3D-камера і NFC

  • 14
Meizu 17 та 17 Pro потішать ціною й характеристиками - фото 1
Meizu 17 та 17 Pro потішать ціною й характеристиками

Компанія Meizu представила смартфон Meizu 17 Pro – перший флагман фірмової лінійки, виконаний у нетиповому для вендора дизайні з отвором в екрані. Крім зовнішнього вигляду, апарат примітний продуктивним залізом, "зарядженою камерою" і функцією бездротової зарядки.

Одночасно зі старшою моделлю була анонсована і доступніша модель Meizu 17, що отримала кілька технічних відмінностей.

І ще: Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony

Флагмани 17-ї серії для бренду Meizu стали першими пристроями, в яких реалізована підтримка мереж п'ятого покоління 5G. Для цього компанія використовувала процесор Qualcomm Snapdragon 865 з модемом Snapdragon X55, а також фірмову технологію mSmart 5G, яка, за запевненням виробника, повинна підвищити якість прийому сигналу та знизити навантаження на акумулятор.

Представлено Meizu 17 Pro: топовий процесор, 3D-камера і NFC - фото 402845

Meizu 17 і Meizu 17 Pro практично ідентичні як з точки зору дизайну, так і з позиції використовуваних комплектуючих. Проте відмінності між гаджетами все ж є. Старша версія представлена ​​у конфігураціях з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5, натомість базова модель отримала лише версію з 8 ГБ LPDDR4X. Варіанти накопичувача UFS 3.1 в обох пристроїв ідентичні – 128 або 256 ГБ.

Смартфони отримали AMOLED-дисплеї діагоналлю 6,6 дюйма з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц (частота дискретизації сенсора – 180 Гц) і вбудованим сканером відбитків пальців. Селфі-модуль врізаний у матрицю кожного з гаджетів.

Основна камера Meizu 17 представлена ​​чотирма датчиками (64, 8, 12 і 5 мегапікселів). У Meizu 17 Pro використовується просунутіший набір з ідентичного 64-мегапіксельного модуля, 32-мегапіксельного ширококутника, телеоб'єктива з сенсором на 8 Мп і (3-кратний оптичний і 8-кратний гібридний зум), а також 3D-датчик Samsung S5K33D. Встановлений він для розширення функціональності додатків, що використовують AR-технології, а про всі його можливості компанія пообіцяла розповісти пізніше.

Представлено Meizu 17 Pro: топовий процесор, 3D-камера і NFC - фото 402848
Представлено Meizu 17 Pro: топовий процесор, 3D-камера і NFC - фото 402847

І Meizu 17, і Meizu 17 Pro оснащені акумуляторами на 4500 мАг. При цьому тільки старша версія підтримує не тільки швидку зарядку mCharge потужністю до 30 Вт, а й "заправку" за допомогою бездротової Qi-сумісної док-станції з вихідним напругою до 27 Вт.

Відмінності між моделями є і в колірних рішеннях: Meizu 17 вийде у чорному, білому і темно-зеленому корпусах, а Meizu 17 Pro буде представлений у чорному, м'ятному і білому виконанні.

Характеристики Meizu 17 і Meizu 17 Pro:

  • Дисплей: 6,6", 2340х1080 пікселів, 90 Гц
  • Процесор: Qualcomm Snapdragon 865
  • Оперативна пам'ять: 8 ГБ LPDDR4X | 8/12 ГБ LPDDR5
  • Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ UFS 3.1
  • Основна камера: 64 Мп (f / 1.8) + 8 Мп (f / 2.2, 118 °) + 5 Мп (f / 1.9, від 25 мм, макро) + 12 Мп (портретник) | 64 Мп (f / 1.8) + 32 Мп (f / 2.2, 129 °) + 8 Мп (f / 2.4, фокусна відстань 79 мм, телевик, x3 оптичний і х8 гібридний зум) + 3D-камера Samsung S5K33D
  • Фронтальна камера: 20 Мп
  • Акумулятор 4500 мАг, швидка зарядка mCharge (30 Вт) | 4500 мАг, швидка зарядка mCharge (30 Вт), швидка бездротова зарядка Super Wireless mCharge (до 27 Вт)
  • ОС: Android 10 + Flyme OS 8.1 і OneMind 4.0
  • Bluetooth: Bluetooth 5.1, LDAC, aptX / aptX-HD, True Wireless Stereo Plus
  • Зв'язок: Wi-Fi (802.11a / b / g / n / ac / ax), 2,4 / 5 ГГц, Wi-Fi Direct, MU-MIMO, Wi-Fi 6, Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, NFC
  • Вага: 199 грамів
Представлено Meizu 17 Pro: топовий процесор, 3D-камера і NFC - фото 402846

Вартість Meizu 17 становить $ 523 і $ 564 за модифікації з 8/128 ГБ і 8/256 ГБ пам'яті відповідно. Meizu 17 Pro 8/128 ГБ обійдеться у $ 608, а конфігурація 12/256 ГБ – у $ 664. Також компанія анонсувала лімітовану версію флагмана з керамічним корпусом за $ 1413. Старт продажів базової моделі відбудеться вже сьогодні, а в Pro-виконанні гаджет надійде в магазини 27 травня.

Читайте також: AnTuTu оновила рейтинг флагманських Android-смартфонів: хто набрав найбільше балів

Джерело: My Drivers
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1000
Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
  • 03 травня, 15:50
  • 1429
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2275650
Загрузка...
Новини