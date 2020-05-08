AnTuTu оновила рейтинг флагманських Android-смартфонів: хто набрав найбільше балів

Розробники програми AnTuTu Benchmark опублікували рейтинг продуктивності флагманських смартфонів, складений за результатами тестування гаджетів у квітні 2020 року. Примітно, що в оновлений список потрапили винятково моделі на базі мобільної платформи Qualcomm.

Перший рядок квітневого топ-10 посів OPPO Find X2 Pro, результат якого склав понад 607 000 балів. Зауважимо, що це не єдиний OPPO у рейтингу.

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На другій позиції рейтингу розташувався OPPO Find X2, який набрав понад 602 000 "папуг", а на третій – iQOO Neo 3, який також подолав планку у 600 000 умовних одиниць продуктивності.

Замикають верхню половину рейтингу Xiaomi Mi 10 Pro (599 859 балів) і OPPO Ace 2 (594 678). За ними йдуть моделі Redmi K30 Pro (594 328), iQOO 3 (587 510), realme X50 Pro (587 386), vivo NEX 3S (586 515) і Black Shark 3 Pro (586 062).

Розробники популярного бенчмарку відзначили, що смартфони з вищою частотою оновлення екрану (90/120 Гц і вище) і швидким накопичувачем (UFS 3.1 або UFS 3.0 з Turbo Write) мають вищі результати, ніж пристрої без цих функцій.

Крім того, важлива й оптимізація програмного забезпечення, яка, ймовірно, пояснює, чому Black Shark 3 Pro опинився у самому низу списку, попри "заряджену" і просунуту систему охолодження.

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