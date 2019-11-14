Представлено кросівки, які вібрують в такт музиці

Лос-анджелеська компанія DropLabs представила кросівки, які дозволяють буквально відчувати звук – все завдяки вібромотору, який вбудований в підошви. Розробники називають це "шостим відчуттям".

Кросівки працюють на спеціальній технології: через блютус вони під'єднуються до джерела звуку – телефону, комп'ютера, телевізора – і перетворюють його аудіосигнал у вібрацію, яка відчувається всім тілом.

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Таким чином збільшується занурення у фільм, пісню чи гру. Взуття підтримує формат стерео: якщо звук виходить з правого боку, вібрує відповідний кросівок. Найбільше ця функція порадує геймерів, впевнені в DropLabs.

Кожен кросівок важить 900 грамів і працює на одному заряді близько шести годин. Поки взуття доступне лише для попереднього замовлення – по 550 доларів за пару.

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