Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Відморожений

Представлено концепт унітазу, на якому важко всидіти більше як 5 хвилин: фото

  • 53
Представлено концепт унітазу, на якому важко всидіти більше як 5 хвилин: фото - фото 1

Британський стартап StandardToilet розробив концепт унітазу з 13-градусним нахилом, який повинен поліпшити продуктивність, оскільки скоротить перерви працівників на відвідування вбиральні.

Автор ідеї Махабір Гілл розповів, що через 13-градусний нахил напруга в ногах збільшується, тому довше як 5 хвилин сидіти на унітазі стає некомфортно.

Це цікаво: У мережі назвали оптичну ілюзію 2019 року: відео, яке зламає ваш мозок

Представлено концепт унітазу, на якому важко всидіти більше як 5 хвилин: фото - фото 374728

Махабір підкреслив, що тривалі перерви працівників обходяться британській індустрії в 4 мільярди фунтів на рік. Тому він вважає, що StandardToilet може стати "корисним" для бізнесу. Ідея до автора прийшла, коли він помітив сплячого на унітазі працівника.

Глава стартапу також заявив, що його пристрій несе користь для здоров'я, оскільки тривале використання "традиційних" туалетів може привести до геморою і ослаблення тазових м'язів.

Читайте також: Маколей Калкін створив пастки для злодіїв посилок: з'явилося веселе відео

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 919
Як і з чим носити чоловічий шарф: 10 модних образів у фото
  • 15 грудня, 14:30
  • 286
Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • 16 грудня, 17:30
  • 766
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл