Представлено концепт унітазу, на якому важко всидіти більше як 5 хвилин: фото

Британський стартап StandardToilet розробив концепт унітазу з 13-градусним нахилом, який повинен поліпшити продуктивність, оскільки скоротить перерви працівників на відвідування вбиральні.

Автор ідеї Махабір Гілл розповів, що через 13-градусний нахил напруга в ногах збільшується, тому довше як 5 хвилин сидіти на унітазі стає некомфортно.

Це цікаво: У мережі назвали оптичну ілюзію 2019 року: відео, яке зламає ваш мозок

Махабір підкреслив, що тривалі перерви працівників обходяться британській індустрії в 4 мільярди фунтів на рік. Тому він вважає, що StandardToilet може стати "корисним" для бізнесу. Ідея до автора прийшла, коли він помітив сплячого на унітазі працівника.

Глава стартапу також заявив, що його пристрій несе користь для здоров'я, оскільки тривале використання "традиційних" туалетів може привести до геморою і ослаблення тазових м'язів.

Читайте також: Маколей Калкін створив пастки для злодіїв посилок: з'явилося веселе відео