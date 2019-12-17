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Маколей Калкін створив пастки для злодіїв посилок: з'явилося веселе відео

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Маколей Калкін - фото 1
Маколей Калкін / apostrophe

Голлівудський актор Маколей Калкін і колишній інженер NASA вирішили провчити злодіїв, які крадуть посилки і створили несправжню посилку, при відкритті якої на грабіжника сипляться блискітки, а в обличчя йому вдаряє струмінь смердючого спрея. Кумедне відео з'явилося на YouTube-каналі Робера.

Блогер і ексінженер NASA Марк Робер разом із зіркою фільму "Сам удома" зробив пастку і розмістив її в коробку від дорогих навушників. Коли грабіжник, спокусившись упаковкою, відкриває її, то на нього починають сипатися блискітки, а також розпорошується спрей з неприємним запахом.

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У ролику інженер пояснює, що ідея подібної пастки прийшла до нього після того, як з його ганку була вкрадена посилка. Хлопці вирішили провчити кілька злодіїв і розмістили свої пастки на порогах будинків. Все, що відбувається вони знімали на приховану відеокамеру. Дивіться, що з цього вийшло:

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Джерело: youtube
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