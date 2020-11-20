Переможець по життю: дивіться, як водій невдало припаркував свій Porsche Taycan (відео)

Камери відеоспостереження зафіксували невдалу спробу Porsche Taycan припаркуватися на під'їзній доріжці біля будинку. Електрокар деякий час стоїть без руху, після чого різко прискорюється, врізається у чорний позашляховик і падає з висоти кількох метрів на іншу машину. Це треба бачити!

Судячи з опублікованих кадрів, усе 3 автомобілі отримали пошкодження: першу машину, припарковану біля будинку, Taycan протаранив з лівого боку.

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Удар був такої сили, що чорний позашляховик вагою кілька тонн розвернувся майже на 90 градусів. А електрокар, не зменшуючи швидкості, проїхав вниз схилом і впав з бетонної огорожі: за збігом обставин він приземлився точно на дах синьої малолітражки, яка відлетіла на кілька метрів і опинилася на проїжджій частині.

Mission E Nonsense Taycan style.



What the ........... #soulelectrified



pic.twitter.com/KEIfHR84jC — Porsche Sauce (@PorscheSauce) November 19, 2020

Porsche Taycan продається у кількох версіях: 4S з 530-сильною установкою, Turbo (680 сил) і Turbo S (761 сила). Крім того, у Китаї представлена ​​початкова версія електрокара, яка оснащується одним електромотором (408 сил) і заднім приводом. На інших ринках такий "Тайкан" поки не продається.

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