Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Переможець по життю: дивіться, як водій невдало припаркував свій Porsche Taycan (відео)

  • 57
Водій Porsche Taycan протаранив кілька авто під час паркування - фото 1
Водій Porsche Taycan протаранив кілька авто під час паркування

Камери відеоспостереження зафіксували невдалу спробу Porsche Taycan припаркуватися на під'їзній доріжці біля будинку. Електрокар деякий час стоїть без руху, після чого різко прискорюється, врізається у чорний позашляховик і падає з висоти кількох метрів на іншу машину. Це треба бачити!

Судячи з опублікованих кадрів, усе 3 автомобілі отримали пошкодження: першу машину, припарковану біля будинку, Taycan протаранив з лівого боку.

Це цікаво: DeLorean з фільму Назад у майбутнє проти мініатюрного Tesla Cybertruck: епічна гонка

Удар був такої сили, що чорний позашляховик вагою кілька тонн розвернувся майже на 90 градусів. А електрокар, не зменшуючи швидкості, проїхав вниз схилом і впав з бетонної огорожі: за збігом обставин він приземлився точно на дах синьої малолітражки, яка відлетіла на кілька метрів і опинилася на проїжджій частині.

Porsche Taycan продається у кількох версіях: 4S з 530-сильною установкою, Turbo (680 сил) і Turbo S (761 сила). Крім того, у Китаї представлена ​​початкова версія електрокара, яка оснащується одним електромотором (408 сил) і заднім приводом. На інших ринках такий "Тайкан" поки не продається.

Читайте також: Доглянутий Volkswagen Golf з мільйонним пробігом продають за символічну суму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 152
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 15 листопада, 16:17
  • 708
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2328
Загрузка...
Новини