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Представлено концепт чохла для телефона зі штучної людської шкіри, який реагує на лоскіт

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Представлено концепт чохла зі штучної людської шкіри - фото 1
Представлено концепт чохла зі штучної людської шкіри / newscientist

Інженери з Франції розробили пристрій, який схожий на шматок людської шкіри. Новинка дозволяє управляти телефоном, ноутбуком або "розумним" годинником за допомогою жестів.

Інтерфейс Skin-On розробив Марк Тессі разом з колегами з французького університету Telecom Paris. Штучна шкіра розпізнає жести, включаючи погладжування, щипки, лоскіт і удари. Тессі розповів, що створив концепт, тому що "хотів ущипнути свій телефон".

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Skin-On уміє пов'язувати різні жести з певними людськими емоціями. Наприклад, удар "шкіра" розцінить як вираз злості користувача, а погладжування – як підбадьорювання.

Представлено концепт чохла для телефона зі штучної людської шкіри, який реагує на лоскіт - фото 362840

Я вивчаю дотики у взаємодії людини з комп'ютером. Коли ми говоримо з людиною особисто, то іноді торкаємося до неї, щоб висловити емоції або в цілому збагатити бесіду. Тепер, спілкуючись один з одним через гаджети, ми втрачаємо це відчуття, – зазначив інженер Марк Тессі.

Для демонстрації роботи інтерфейсу команда розробила чохол для телефону, тачпад для ноутбука і ремінець для "розумного" годинника. Приєднавши пристрій до комп'ютера, його можна використовувати як контролер.

Штучна шкіра зроблена з двох шарів силікону, між якими розташована сітка з еластичних проводів. Для зчитування сигналу з сенсорної сітки і підключення пристрою до смартфона використовується невеликий мікроконтролер. У майбутньому розробники планують зробити шкіру ще більш реалістичною – з волосяним покровом і температурою тіла людини.

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Джерело: newscientist
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