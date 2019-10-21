Google створила просунутий диктофон для Android

Компанія Google створила для своїх споживачів унікальний додаток. Техногігант представив найбільш просунутий диктофон, який припаде до смаку багатьом користувачам. Дізнайтеся, як він працює.

Компанія Google представила 15 жовтня в Нью-Йорку свої нові флагманські смартфони Pixel 4 і Pixel 4 XL. Найнезвичайніша новинка від Google – додаток для запису і транскрипції з поліпшеним штучним інтелектом. У компанії перерахували новітні функції свого диктофона для Android, який призначений для запису зустрічей, музики та навіть лекцій:

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Додаток здатний розпізнавати мову і в реальному часі переводити її в текст.

Ідентифікувати інші типи шуму, такі як оплески або музика.

Дозволяє шукати конкретні слова в аудіозаписах.

Може працювати без підключення до інтернету.

Представник Google Шеррі Лін, презентуючи переваги додатку, розповіла, що найбільша проблема, з якою зіткнулися розробники, – забезпечення швидкої транскрипції без втрати заряду акумулятора.

Диктофон за замовчуванням зберігає всі записи і транскрипції на телефоні, а дані підлягають стандартному шифруванню на пристроях Android. За словами Шеррі Лін, компанія не побачить ніяких даних, пов'язаних із записом, якщо їх не експортувати в Google Drive або Gmail.

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