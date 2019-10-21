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Google створила просунутий диктофон для Android

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Новий диктофон від Google - фото 1
Новий диктофон від Google / 9to5google

Компанія Google створила для своїх споживачів унікальний додаток. Техногігант представив найбільш просунутий диктофон, який припаде до смаку багатьом користувачам. Дізнайтеся, як він працює.

Компанія Google представила 15 жовтня в Нью-Йорку свої нові флагманські смартфони Pixel 4 і Pixel 4 XL. Найнезвичайніша новинка від Google – додаток для запису і транскрипції з поліпшеним штучним інтелектом. У компанії перерахували новітні функції свого диктофона для Android, який призначений для запису зустрічей, музики та навіть лекцій:

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  • Додаток здатний розпізнавати мову і в реальному часі переводити її в текст.
  • Ідентифікувати інші типи шуму, такі як оплески або музика.
  • Дозволяє шукати конкретні слова в аудіозаписах.
  • Може працювати без підключення до інтернету.

Представник Google Шеррі Лін, презентуючи переваги додатку, розповіла, що найбільша проблема, з якою зіткнулися розробники, – забезпечення швидкої транскрипції без втрати заряду акумулятора.

Диктофон за замовчуванням зберігає всі записи і транскрипції на телефоні, а дані підлягають стандартному шифруванню на пристроях Android. За словами Шеррі Лін, компанія не побачить ніяких даних, пов'язаних із записом, якщо їх не експортувати в Google Drive або Gmail.

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Джерело: techcrunch
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