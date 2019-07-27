Представлено Huawei nova 5i Pro: п'ять камер і один отвір

Компанія Huawei представила новий смартфон під назвою nova 5i Pro. Фішками новинки з трендовим отвором у дисплеї стала продуктивна начинка, просунута основна камера з чотирма сенсорами і пристойний акумулятор з функцією швидкої зарядки.

Huawei nova 5i Pro у корпусі зі скла та металу оснастили 6,26-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (2340x1080 пікселів) і співвідношенням сторін 19,5: 9. Додатково екран моделі покритий захисним шаром, що знижує навантаження на очі користувача.

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"Серцем" новинки став восьмиядерний процесор Kirin 810, виготовлений по 7-нм техпроцесу, що підтримує технологію програмної оптимізації GPU Turbo 3.0. Залежно від конфігурації, об'єм оперативної пам'яті nova i5 Pro становить 6 або 8 ГБ, вбудованого накопичувача – 128 або 256 ГБ. Передбачено гібридний SIM-слот для установки microSD-карт. Смартфон працює під управлінням Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.1.

Однією з головних фішок nova 5i Pro стала основна камера, що складається відразу з чотирьох сенсорів: 48-мегапіксельного основного зі світлосилою f / 1.8, 8-мегапіксельного ширококутного і 2-мегапіксельного об'єктивів для макрозйомки і створення ефекту боке.

Фронтальна камера оснащена сенсором з роздільною здатністю 32-мегапікселя. І основна, і фронтальні камери підтримують технологію компонування пікселів "чотири в одному" для отримання чітких знімків при поганому освітленні. Місткість акумулятора з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт становить 4000 мАг.

Технічні характеристики Huawei nova 5i Pro:

Дисплей: 6,26", IPS, 2340х1080 пікселів

Процесор: Kirin 810 (2х2,27 ГГц Cortex-A76 + 6х1,88 ГГц Cortex-A55), GPU

Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ LPDDR4X

Накопичувач: 128/256 ГБ, microSD до 256 ГБ

Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.8, стабілізація за допомогою ІІ) + 8 Мп (ширококутний об'єктив) + 2 Мп (f / 2.4, датчик глибини) + 2 Мп (f / 1.75, макрооб'єктив)

Фронтальна камера: 32 Мп, f / 2.0, портретний режим

Акумулятор: 4000 мАг, швидка зарядка потужністю 22,5 Вт

Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС

Операційна система: Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.1.1

Безпека: сканер відбитків пальців на задній кришці

Роз'єм: USB Type-C

Габарити: 156,1 х ​​73,9 х 8,3 мм

Вага: 178 грамів

У продаж Huawei nova 5i Pro в чорному, зеленому та синьому кольорах корпусу надійде 2 серпня. Вартість молодшої моделі з 6/128 ГБ пам'яті становить $ 319. Версія на 8/128 ГБ обійдеться у $ 363, а флагманська модифікація nova 5i Pro з 8/256 ГБ пам'яті буде коштувати $ 407.

Ще одним анонсом Huawei стала оновлена ​​версія минулорічного флагмана Mate 20X 5G. Головною зміною в начинці моделі стала сумісність з мережами 5-го покоління і підтримка швидкої зарядки потужністю до 40 Вт. Акумулятор моделі при цьому суттєво "схуд" у порівнянні з попередником – його місткість скоротилася з 5000 мАг до 4200 мАг. У продаж 5G-смартфон надійде 16 серпня за ціною у $ 900.

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