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Представлено Huawei FreeBuds 3: так виглядає справжній конкурент AirPods
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Компанія HUAWEI кардинально оновила представлені рік тому безпровідні навушники FreeBuds, запропонувавши покупцеві не тільки елегантніший дизайн, а й низку технічних поліпшень, включаючи функцію активного шумозаглушення.
Навушники FreeBuds 3 вже охрестили "вбивцею" Apple AirPods, адже технічно вони явно перевершують продукт американської компанії.
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Перше, що привертає увагу в дизайні FreeBuds 3 – ідеально круглий мінімалістичний зарядний кейс, в якому розміщуються два навушники. Модель цікава і тим, що це перші навушники в класі, оснащені активною системою шумозаглушення. За запевненням компанії, вбудовані програмні алгоритми знижують рівень навколишнього шуму до 15 дБ. Ця функція здатна боротися навіть з сильним вітром під час велопрогулянки.
FreeBuds 3 отримали новий процесор Kirin A1, який став першим чипом у світі з підтримкою стандарту Bluetooth 5.1. В результаті інженерам вдалося виділити по каналу на кожен навушники і знизити рівень затримки до 50%. За запевненням HUAWEI, рівень затримок становить всього 190 мс. Для порівняння, у AirPods це значення 220 мс (більше – гірше), а у Samsung Galaxy Buds – 564 мс. Покращено на 30% й енергоспоживання моделі.
Навушники підтримують відтворення високоякісного звуку BT-UHD з бітрейтом до 2,3 Мбіт/с. Примітно, що за звук відповідають драйвери діаметром 14 міліметрів.
Кейс FreeBuds 3 можна заряджати двома способами: за допомогою кабелю USB Type-C або на безпровідній QI-станції. Виробник знову порівняв зарядку з головним конкурентом AirPods: при використанні кабелю навушники HUAWEI заряджаються вдвічі швидше за продукт від Apple. Бездротова зарядка відбувається у 1,5 раза швидше. При цьому автономність FreeBuds 3 складає 4 години при роботі від одного заряду, плюс 16 годин при зарядці від кейса.
Навушники доступні у двох кольорах: білому і чорному. У продаж FreeBuds 3 надійдуть до кінця року, а ось остаточну ціну виробник, на жаль, не назвав.
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