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Представлено HONOR V40: смартфон, який уже майже немає нічого спільного з HUAWEI
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HONOR, яка вже є окремою від HUAWEI компанією, оголосила про випуск свого нового флагманського смартфона V40. Головною відмінністю від попередників стала відмова від використання процесорів Kirin. Водночас він отримав екран підвищеної плавності, просунуту камеру та підтримку швидкісної зарядки.
HONOR V40 оснащується 6,72-дюймовим OLED-дисплеєм з загнутими під 80 градусів краями. Екран підтримує частоту оновлення до 120 Гц і частоту дискретизації сенсорного кроку в 300 Гц для швидшої реакції на торкання. Максимальна яскравість становить 800 ніт, а 10-бітна матриця забезпечує відображення великої кількості відтінків. Вбудований датчик температури кольору у парі з датчиком освітлення забезпечує точніше налаштування зображення в залежності від зовнішніх умов.
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Працює смартфон HONOR V40 на 8-ядерному процесорі MediaTek Dimensity 1000+, виконаному по 7-нм техпроцесу. За графіку відповідає відеоприскорювач Mali-G77 MC9. Об'єм оперативної пам'яті складає 8 ГБ, а для зберігання даних, у залежності від версії, є 128 або 256 ГБ.
Основна камера – потрійна, з головним модулем на 50 Мп, представленим 1 / 1,56-дюймовим RYYB-сенсором Sony IMX766 і об'єктивом з діафрагмою f / 1.9. Компанію йому складає 8-мегапіксельний датчик з ультраширококутний склом і 2-мегапіксельний макромодуль. Додатково смартфон оснащується лазерним автофокусом.
За автономність пристрою відповідає акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої 66-ватної зарядки, здатної за 15 хвилин "розгойдати" акумулятор на 60%. Є також підтримка швидкої бездротової зарядки потужністю 50 Вт.
Серед інших особливостей моделі – наявність стереодинаміків і двох незалежних вібромоторів у верхній і нижній частині корпусу для створення якіснішого тактильного відгуку.
Технічні характеристики HONOR V40:
- Дисплей: OLED, 6,72", 2676х1080, 120 Гц, 10 біт
- Чіпсет: 8-ядерний, 7-нм, MediaTek Dimensity 1000+, графіка Mali-G77 MC9
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ
- Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ
- Акумулятор: 4000 мАг, дротова зарядка 66 Вт, бездротова 50 Вт
- Основна камера: 50 Мп (f / 1.9, Sony IMX766) + 8 Мп (f / 2.4, надширокий кут огляду) + 2 Мп (макрооб'єктив) + лазерний автофокус
- Фронтальна камера: 16 Мп + ToF-сенсор
- Безпека: підекранний сканер відбитків пальців
- ОС: Android 11 (Magic UI 4.0)
- Зв'язок: 5G (SA / NSA), Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС
- Роз'єми: USB Type-C
- Аудіо: стереодинаміки
HONOR V40 уже доступний в Китаї за ціною $ 556 за версію 8 + 128 ГБ, а варіант на 8 + 256 ГБ коштує $ 618.
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