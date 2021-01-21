120-ватну зарядку iQOO 7 перевірили у реальному житті: результат вражає

Представлений нещодавно iQOO 7 став не тільки одним з перших смартфонів на базі нового процесора Snapdragon 888, а й одним з перших з підтримкою швидкої 120-ватної зарядки. У мережі з'явилася наочна демонстрація швидкості його зарядки. Спойлер: відбувається це дуже швидко!

Портал Gizmochina протестував новий iQOO 7 на предмет швидкості зарядки. Більш того, його порівняли з Xiaomi Mi10 Ultra, який також підтримує 120-ватну зарядку. Весь процес записали на відео та показали у режимі реального часу без склеювання і прискорення.

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Усього за 5 хвилин iQOO 7 зарядився з нуля до 49%. Для порівняння, Mi10 Ultra встиг за цей же час набрати 36%, що також вражає. За підсумками 10 хвилин на iQOO 7 уже було 84%, а на Mi10 Ultra – 65%. Повна зарядка до 100% зайняла в iQOO 7 14 хвилин і 5 секунд. У Mi10 Ultra до цього моменту було 82%, а на добір решти відсотків йому було потрібно в цілому 23 хвилини 20 секунд.

Крім топового процесора та швидкої зарядки, iQOO 7 оснащується чутливим до натиснень екраном з частотою оновлення 120 Гц, оперативною пам'яттю LPDDR5 нового покоління, накопичувачем UFS 3.1 V6, стереодинаміками та двома вібромоторами.

Ціна смартфона стартує з $ 586 за версію 8 + 128 ГБ.

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