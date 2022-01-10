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Представлено Honor Magic V: перший гнучкий смартфон на Snapdragon 8 Gen 1

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Honor Magic V – новий гнучкий смартфон - фото 1
Honor Magic V – новий гнучкий смартфон

Відбулася офіційна презентація першого складаного смартфона Honor. У Magic V виробник зробив ставку на якість зовнішнього екрана, продуктивність пристрою, надійність та безпеку, а також фотоможливості.

Як запевняє Honor, Magic V використовується найкращий серед подібних апаратів зовнішній екран. Це 6,45-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 2560х1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 1000 ніт, підтримкою HDR10+ та 100-відсотковою відповідністю колірному спектру DCI-P3. Про це пише GSM Arena.

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Завдяки тонким рамкам екран займає 90% площі корпусу. Цей екран прикритий спеціальним склом з нанокристалів, завдяки чому він у п'ять разів краще захищений від падінь, ніж в інших смартфонах. Для наочності апарат навіть кинули на сцену під час презентації.

Представлено Honor Magic V: перший гнучкий смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 - фото 491542

Внутрішній дисплей має не такі вражаючі характеристики. При діагоналі 7,9 дюйма його роздільна здатність становить 2272х1984 пікселі, частота оновлення 90 Гц, а максимальна яскравість – 800 ніт. Є підтримка HDR10+ та повне покриття спектру DCI-P3.

Панель прикрита нанооптичною магнетронною плівкою нового покоління з вкрай низьким коефіцієнтом відображення, що підвищує читаність картинки. Крім того, як внутрішній, так і зовнішній екрани підтримують ШІМ-регулювання яскравості із частотою 1920 Гц. У результаті користувач не повинен відчувати мерехтіння.

Представлено Honor Magic V: перший гнучкий смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 - фото 491539

Magic V також використовується найтонший у галузі горизонтальний внутрішній шарнір для складного екрана. Він розрахований на 200 000 відкриттів і закривань. У складеному стані розміри пристрою становлять 160,4 х 72,7 х 14,3 мм.

Смартфон побудований на базі нового процесора Snapdragon 8 Gen 1 з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ залежно від версії. Honor стверджує, що за пів години в ресурсній грі апарат нагрівається всього до 39,2 градуса за Цельсієм. За автономність відповідає акумулятор на 4750 мАг, який за допомогою 66-ватної зарядки можна заповнити 50% за 15 хвилин. Працює гаджет на операційній системі Android 12 з фірмовим інтерфейсом Magic UI 6. Заявлена ​​підтримка сервісів Google.

Представлено Honor Magic V: перший гнучкий смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 - фото 491540

Про камери виробник розповів небагато. У зовнішній і внутрішній екрани інтегровані селфі-модулі по 42 Мп. На задній стороні – блок із ще трьома камерами по 50 Мп кожна: основна ширококутна, ультраширококутна та додаткова з розширеним спектром.

Представлено Honor Magic V: перший гнучкий смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 - фото 491541

У продаж Honor Magic V надійде 18 січня за ціною $1569 за версію 12+256 ГБ, а варіант 12+512 Гб коштуватиме $1725.

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