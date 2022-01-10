Представлено Honor Magic V: перший гнучкий смартфон на Snapdragon 8 Gen 1

Відбулася офіційна презентація першого складаного смартфона Honor. У Magic V виробник зробив ставку на якість зовнішнього екрана, продуктивність пристрою, надійність та безпеку, а також фотоможливості.

Як запевняє Honor, Magic V використовується найкращий серед подібних апаратів зовнішній екран. Це 6,45-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 2560х1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 1000 ніт, підтримкою HDR10+ та 100-відсотковою відповідністю колірному спектру DCI-P3. Про це пише GSM Arena.

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Завдяки тонким рамкам екран займає 90% площі корпусу. Цей екран прикритий спеціальним склом з нанокристалів, завдяки чому він у п'ять разів краще захищений від падінь, ніж в інших смартфонах. Для наочності апарат навіть кинули на сцену під час презентації.

Внутрішній дисплей має не такі вражаючі характеристики. При діагоналі 7,9 дюйма його роздільна здатність становить 2272х1984 пікселі, частота оновлення 90 Гц, а максимальна яскравість – 800 ніт. Є підтримка HDR10+ та повне покриття спектру DCI-P3.

Панель прикрита нанооптичною магнетронною плівкою нового покоління з вкрай низьким коефіцієнтом відображення, що підвищує читаність картинки. Крім того, як внутрішній, так і зовнішній екрани підтримують ШІМ-регулювання яскравості із частотою 1920 Гц. У результаті користувач не повинен відчувати мерехтіння.

Magic V також використовується найтонший у галузі горизонтальний внутрішній шарнір для складного екрана. Він розрахований на 200 000 відкриттів і закривань. У складеному стані розміри пристрою становлять 160,4 х 72,7 х 14,3 мм.

Смартфон побудований на базі нового процесора Snapdragon 8 Gen 1 з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ залежно від версії. Honor стверджує, що за пів години в ресурсній грі апарат нагрівається всього до 39,2 градуса за Цельсієм. За автономність відповідає акумулятор на 4750 мАг, який за допомогою 66-ватної зарядки можна заповнити 50% за 15 хвилин. Працює гаджет на операційній системі Android 12 з фірмовим інтерфейсом Magic UI 6. Заявлена ​​підтримка сервісів Google.

Про камери виробник розповів небагато. У зовнішній і внутрішній екрани інтегровані селфі-модулі по 42 Мп. На задній стороні – блок із ще трьома камерами по 50 Мп кожна: основна ширококутна, ультраширококутна та додаткова з розширеним спектром.

У продаж Honor Magic V надійде 18 січня за ціною $1569 за версію 12+256 ГБ, а варіант 12+512 Гб коштуватиме $1725.

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