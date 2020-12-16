Представлено гіперкар Hennessey Venom F5 з 1842 "конячками" під капотом

Американське тюнінг-ательє Hennessey Performance Engineering представило серійний гіперкар Venom F5, який кине виклик Bugatti Chiron і Koenigsegg Jesko. Усього випустять 24 примірники, кожен з яких оцінюється у 2,1 мільйона доларів. Відвантаження автомобілів клієнтам заплановане на 2021 рік.

У рух Venom F5 призводить 6,6-літровий V8 з двома турбонагнітачами на кулькових підшипниках і роздрукованих на 3D-принтері корпусами компресорів. Віддача двигуна – 1842 кінських сили (1617 Нм), і в ательє запевняють, що це найпотужніший мотор, який коли-небудь встановлювався на серійний автомобіль. Для порівняння, Bugatti Chiron Super Sport 300+ комплектується 8,0-літровим W16 з віддачею 1600 сил (1600 Нм), а на Koenigsegg Jesko встановлюється 5,0-літровий V8 потужністю 1600 сил (1526 Нм).

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Venom F5 отримав систему вибору режимів роботи їздової електроніки. Всього їх 5: Sport, Track, Drag, Wet і F5, причому максимальна потужність мотора буде доступна тільки в останньому з них. Пару двигуну становить семиступінчаста роботизована коробка передач, привід – задній.

Першу "сотню" Venom F5 видає менше, ніж за три секунди, розгін від 0 до 200 кілометрів на годину займає у нього за 4,7 секунди, до 300 кілометрів на годину – 8,4 секунди, а до 400 кілометрів на годину – 15,5 секунди.

Свою назву Venom F5 отримав на честь найвищої категорії торнадо за шкалою Фудзита, або F-шкали, – так позначають смерчі, швидкість яких перевищує 419 кілометрів на годину. Сам же гіперкар здатний розігнатися до 512 кілометрів на годину.

Задньопривідне купе побудовано навколо карбонового монокока масою всього 86 кілограмів, а вага автомобіля становить 1360 кілограмомів – співвідношення потужності до маси "значно перевищує будь-який сучасний автомобіль", заявляють в ательє, хоча відразу ж пригадується експериментальний Bugatti Bolide. Що ж стосується аеродинаміки Venom F5, то в Hennessey її називають "досконалою": у купе вентильований капот, з боків – масивні повітрозабірники, а спереду – виступаючий сплітер.

В обробці інтер'єру використовувалися тільки натуральна шкіра і вуглепластик, з якого виготовлені в тому числі каркаси крісел і мультифункціональне кермо, яке за формою нагадує штурвал. З опцій комфорту у Venom F5 є мультимедійна система Alpine з екраном діагоналлю 9 дюймів, яка підтримує Android Auto й Apple CarPlay. За кермом встановлена ​​7-дюймова цифрова панель приладів.

Venom F5 став наступником 1244-сильного гіперкара Hennessey Venom GT, побудованого на базі Lotus Elise, який був представлений у 2017 році. У найближчих планах компанії – випробувати Venom F5 на злітно-посадковій смузі Космічного центру Кеннеді NASA, щоб перевірити його можливості та розігнати гіперкар до максимальної швидкості.

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