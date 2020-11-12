Представлено Exynos 1080 – інноваційний мобільний процесор від Samsung

Як і було заплановано, Samsung провела у Китаї презентацію нового мобільного процесора Exynos 1080. Він виконаний по передовому техпроцесу і включає найновіші ядра і графіку від ARM. Але найцікавіше, що це модель середнього рівня.

Samsung Exynos 1080 побудований по 5-нанометровому техпроцесу. До складу чипсета входить центральний процесор з чотирма потужними ядрами Cortex-A78, що працюють на частоті до 2,8 ГГц, і чотирма енергоефективними ядрами Cortex-A55, а також десятиядерний графічний процесор Mali-G78.

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За запевненням компанії, у порівнянні з Exynos 980 продуктивність на одне ядро ​​зросла на 50%, а в багатоядерному режимі – на 100%. Додатково повідомляється про поліпшення енергоефективності на 10% шляхом використання нового фірмового алгоритму Amigo.

Процесор підтримує екрани з частотою оновлення 144 Гц при дозволі Full HD + або 90 Гц при WQHD +, оперативну пам'ять LPDDR5, накопичувачі UFS 3.1, Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 6. Вбудований 5G-модем дозволяє передавати дані на швидкості до 5,1 Гбіт/с. Крім того, Exynos 1080 вміє працювати з камерами з роздільною здатністю до 200 Мп і підтримує запис відео в 4K при 60 fps і HDR10 +.

Під час презентації представники Samsung підтвердили, що процесор Exynos 1080 з'явиться у смартфонах vivo у 2021 році. Передбачається, що мова про моделі серії X60.

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