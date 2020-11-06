Представлено електричний позашляховик BMW iX3: ціни й особливості новинки

Компанія BMW представила електрокар у сегменті позашляховиків – BMW iX3, концепт якого показали ще у 2018 році. Новинка отримала інноваційну трансмісію п'ятого покоління, розроблену інженерами BMW, а також запас ходу в 460 кілометрів.

Розробка трансмісії eDrive велася всередині BMW з метою підвищення автономності електрокара та враховує особливості двигунів на електричній тязі.

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Крім того, BMW iX3 цікавий і тим, що став першим повноцінним електрокаром, який випустила компанія за останні сім років після моделі i3. До того ж виробництво автомобіля відбувається на території Китаю, що теж вперше у практиці німецького виробника.

Представники BMW відзначили, що виробництво iX3 стартувало у вересні й найближчим часом автомобіль буде доступний у багатьох дилерських салонах Європи. Що стосується технічних характеристик новинки, то автомобіль отримає акумулятор місткістю 80 кВтг, 74 з яких використовуються для забезпечення запасу ходу. Максимальна відстань, яку здатний подолати iX3 від одного циклу заряду, становить 460 кілометрів за результатами тестування WLTP.

У повсякденній експлуатації покупець може розраховувати на 320 кілометрів від однієї повної зарядки. Примітна і підтримка швидкої зарядки з максимальною потужністю 150 кВт. Потужність встановленого в електрокарі двигуна становить 286 кінських сил з максимальним обертовим моментом 400 Нм. Розгін з 0 до 100 км/год займає в електромобіля всього 6,8 секунди.

Вартість BMW iX3 стартує з позначки € 70 000. У продажу автомобіль з'явиться найближчими днями.

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