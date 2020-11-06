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Audi показала, як виглядатиме потужний RS E-Tron GT: круті фото електрокара
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Компанія Audi продовжує підігрівати інтерес до дебюту "зарядженого" седана RS E-Tron GT. Цього разу концерн опублікував фотографії моделі, що дозволяють розглядати дизайн майбутньої новинки з усіх боків, а також розсекретив деякі технічні подробиці.
Попри те, що на опублікованих знімках Audi RS E-Tron GT постав покритий малюнком, що відсилає до електрифікації моделі, можна відзначити візуальну схожість седана з Porsche Taycan. З чуток, саме з чотирьохдверним купе, перший електрокар RS серії буде об'єднувати модульна платформа PPE.
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RS E-Tron GT отримає два електромотори й акумуляторну батарею місткістю 93,4 кіловат-години. Сумарна віддача силової установки складе 684 кінські сили (830 Нм). До "сотні" повнопривідний електромобіль розганятиметься за 3,5 секунди. Запас ходу на одному заряді батареї складе близько 400 кілометрів. Крім того, седан обладнають трикамерним пневморесорами з декількома режимами, які зможуть впливати на дорожній просвіт, а також вуглецево-керамічними гальмівними дисками.
Щоб впоратися з високою продуктивністю моделі, електрокар обладнають складною технологією управління температурою. Двоконтурна система охолодження дозволить контролювати температуру акумулятора, а також обслуговувати електромотори та силову електроніку. Водночас ця система працюватиме з навігацією і дозволить за 30 хвилин до прибуття до зарядної станції оптимально відрегулювати температуру акумулятора перед зарядкою.
У кінці жовтня компанія Audi вперше показала RS E-Tron GT. Електрокару влаштували фотосесію поруч з гоночними болідами Audi R8 LMS перед гонкою на витривалість "24 години Спа".
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