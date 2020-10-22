Представлено електричний Hummer з двигуном на 1000 "конячок"

Американська компанія GMC представила фірмовий пікап Hummer EV, оснащений електродвигуном. Особливостями новинки стали вражаюча потужність силової установки, здатної розігнати електрокар до "сотні" усього за три секунди, і спеціальний "режим краба" для руху по діагоналі.

Виробник уже оголосив ціни та дати надходження у продаж всіх модифікацій свого Hummer EV.

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Hummer EV – це перший продукт, побудований на архітектурі GM Ultium. Пікап продаватиметься тільки в одному типі кузова з повноцінною чотирьохдверною кабіною. Довжина автомобіля складає 5500 мм, висота – 2060 мм. Кожен Hummer EV матиме у стандартній комплектації трансформований дах Infinity, що складається з чотирьох прозорих знімних панелей Sky. Новинку оснастили 35-дюймовими шинами, встановленими на 18-дюймові диски.

Позашляхові можливості Hummer EV, крім повного приводу, забезпечує спеціальний "режим краба", здатний збільшити кліренс на 150 мм одним натисканням кнопки, при цьому кут повороту коліс електрокара становить 50°. Крім того, Hummer EV має дві камери, встановлені у нижній частині кузова, які, крім відображення перешкод, показують внутрішні сторони всіх чотирьох шин, що важливо при їзді кам'янистою місцевістю.

Першою на ринок надійде модифікація Hummer EV Edition 1 з акумулятором на 200 кВтг і трьома електродвигунами сумарною потужністю 1000 кінських сил. Заявлений запас ходу електрокара становить 563 кілометри. АКБ новинки підтримує функцію швидкої зарядки, яка вперше у галузі зможе використовувати публічні зарядні пристрої на 350 кіловатів. Після десяти хвилин, проведених на такий "заправці", Hummer EV зможе проїхати ще близько 160 км.

Вартість топової версії електрокара становитиме $ 112 595. Через рік у продажу з'явиться доступніша тримоторна модель EV3X, ціна якої стартує з позначки $ 99 995. Навесні 2023 року вийде Hummer EV2X з двома двигунами й адаптивною пневматичною підвіскою за $ 89 995. Молодша версія пікапа – двомоторний Hummer EV2 – надійде у продаж не раніше весни 2024 року і коштуватиме $ 79 995.

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