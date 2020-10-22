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Представлено електричний Hummer з двигуном на 1000 "конячок"

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Hummer EV оснастили 18 камерами - фото 1
Hummer EV оснастили 18 камерами

Американська компанія GMC представила фірмовий пікап Hummer EV, оснащений електродвигуном. Особливостями новинки стали вражаюча потужність силової установки, здатної розігнати електрокар до "сотні" усього за три секунди, і спеціальний "режим краба" для руху по діагоналі.

Виробник уже оголосив ціни та дати надходження у продаж всіх модифікацій свого Hummer EV.

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Hummer EV – це перший продукт, побудований на архітектурі GM Ultium. Пікап продаватиметься тільки в одному типі кузова з повноцінною чотирьохдверною кабіною. Довжина автомобіля складає 5500 мм, висота – 2060 мм. Кожен Hummer EV матиме у стандартній комплектації трансформований дах Infinity, що складається з чотирьох прозорих знімних панелей Sky. Новинку оснастили 35-дюймовими шинами, встановленими на 18-дюймові диски.

Представлено електричний Hummer з двигуном на 1000 'конячок' - фото 431280
Представлено електричний Hummer з двигуном на 1000 'конячок' - фото 431279

Позашляхові можливості Hummer EV, крім повного приводу, забезпечує спеціальний "режим краба", здатний збільшити кліренс на 150 мм одним натисканням кнопки, при цьому кут повороту коліс електрокара становить 50°. Крім того, Hummer EV має дві камери, встановлені у нижній частині кузова, які, крім відображення перешкод, показують внутрішні сторони всіх чотирьох шин, що важливо при їзді кам'янистою місцевістю.

Першою на ринок надійде модифікація Hummer EV Edition 1 з акумулятором на 200 кВтг і трьома електродвигунами сумарною потужністю 1000 кінських сил. Заявлений запас ходу електрокара становить 563 кілометри. АКБ новинки підтримує функцію швидкої зарядки, яка вперше у галузі зможе використовувати публічні зарядні пристрої на 350 кіловатів. Після десяти хвилин, проведених на такий "заправці", Hummer EV зможе проїхати ще близько 160 км.

Представлено електричний Hummer з двигуном на 1000 'конячок' - фото 431277
Представлено електричний Hummer з двигуном на 1000 'конячок' - фото 431276

Вартість топової версії електрокара становитиме $ 112 595. Через рік у продажу з'явиться доступніша тримоторна модель EV3X, ціна якої стартує з позначки $ 99 995. Навесні 2023 року вийде Hummer EV2X з двома двигунами й адаптивною пневматичною підвіскою за $ 89 995. Молодша версія пікапа – двомоторний Hummer EV2 – надійде у продаж не раніше весни 2024 року і коштуватиме $ 79 995.

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Джерело: Cnet
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