Представлено чохол, який закриває камери смартфона

Німецький стартап SpyBye вийшов на Kickstarter з проектом однойменного чохла для смартфонів. Його головна особливість – заглушки для задньої і передньої камер.

SpyBye виключає стеження через камеру смартфона. Користувач буде відкривати її, тільки коли збирається щось сфотографувати або записати відео. І навіть якщо на пристрої з’явиться додаток-шпигун, зловмисники не зможуть нічого побачити.

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SpyBye

На старті SpyBye буде доступний для iPhone 7 і iPhone 8. Чи включені в список Plus-версії – не уточнюється. Є чотири варіанти: чорний, прозорий, білий і червоний. У планах також чохол для iPhone X, але з огляду на основний спосіб розблокування у вигляді сканера обличчя Face ID, власники телефону швидше спочатку не купили б його. Після смартфонів Apple розробники перейдуть до моделей інших брендів (Samsung, Huawei і так далі), а також до планшетів. У майбутніх версіях заглушки можуть з'явитися навіть у мікрофонів.

На Kickstarter ціна чохла стартує з 19 євро, без знижок SpyBye можна буде купити за 29 євро.

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